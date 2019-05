La fin de saison approche en club. C’est l’heure pour les sélections de revenir sur le devant de la scène. Battue en Coupe du Monde sous la houlette de Fernando Hierro, qui avait remplacé au pied levé un Julen Lopetegui sur le point de rejoindre le Real Madrid, l’Espagne a fait des débuts mitigés depuis la prise de fonction de Luis Enrique. La Roja est certes allée gagner en Angleterre, a mis une belle rouste à la Croatie, pourtant finaliste du mondial, mais elle a aussi montré ses limites. Elle a depuis été battue chez elle par les Three Lions, avant de se faire peur face à la Norvège.

L’Espagne a sauvé sa place dans le groupe A en Ligue des Nations mais c’est maintenant les qualifications pour le prochain Euro qui sont en jeu. Leader du groupe F, deux points devant la Suède, la sélection va retrouver son plus proche poursuivant au Santiago Bernabéu le 10 juin prochain, après s’être déplacée trois jours plus tôt chez un adversaire a priori plus faible, les Iles Féroé. À trois semaines de ces deux échéances, Robert Moreno, l’adjoint d’un Luis Enrique absent pour des raisons familiales lors du point presse, vient de communiquer un groupe de 23 joueurs.

La surprise la plus notable, c’est le retour de Santi Cazorla (34 ans). Après quatre ans d’absence et dix opérations qui l’ont longtemps tenu éloigné des terrains, le joueur de Villarreal revient, au terme d’une saison où il aura tenu son club à bout de bras.. Autre retour, celui de Mikel Oyarzabal. L’ailier de la Real Sociedad a déjà été appelé (1 sélection). C’était en 2016 sous les ordres de Vicente del Bosque. Isco, Carvajal, Diego Llorente et Aspas reviennent eux aussi. À l’inverse, des joueurs comme Bernat, Ceballos, ou encore Jaime Mata en sortent.

La liste complète :

Gardiens de but : De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea) et Pau López (Betis).

Défenseurs : Carvajal (Real Madrid), Ramos (Real Madrid), Mario Hermoso (Espanyol), Diego Llorente (Real Sociedad), Iñigo Martínez (Athlétique), Jordi Alba (Barcelone), Roberto Sergi (Barcelone), Gayà (Valence), Jesus Navas (Séville).

Milieux de terrain : Busquets (Barcelone), Rodrigo Hernandez (Atlético), Parejo (Valence), Isco (Real Madrid), Fabian Ruiz (Naples), Cazorla (Villarreal).

Attaquants : Oyarzábal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valencia), Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta) et Morata (Atlético).