On dit souvent que le tirage au sort des grandes compétitions est clément depuis que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France. Le tirage au sort de l’Euro 2020 est l’exception. On le savait déjà que les Bleus, non-tête de série, devraient faire face à une équipe redoutable. C’est même bien pire puisqu’ils sont tombés dans le groupe de la mort. Ils ont été gâtés puisqu’ils affronteront l’Allemagne, le Portugal et le vainqueur du barrage de la voie A qui pourrait être l’Islande, la Bulgarie ou la Hongrie. En cas de victoire, la Roumanie sera reversée dans le groupe C pour jouer à domicile et c’est donc le vainqueur de la voie D (Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorussie) qui sera dans le groupe de la France.

Si Joachim Löw avait la tête des mauvais jours à Bucarest après le tirage au sort, Didier Deschamps préférait lui en sourire. Les champions du monde 2018 défieront pour leur match d’ouverture les champions du monde 2014 le 16 juin prochain à Munich. La France jouera ensuite le 20 juin face au vainqueur du barrage pour a priori ce qui sera le morceau le plus facile de ce groupe F. Enfin, le 24 juin, il y aura une autre affiche de gala. La France jouera contre le Portugal pour une revanche de la finale de l’Euro 2016 et éventuellement tenter de terminer parmi les meilleurs troisièmes si jamais il y en a encore besoin.

Les autres groupes seront sans doute un peu moins denses en matière de compétitivité. L’Euro débutera le 12 juin prochain au stade Olympique de Rome avec une rencontre entre l’Italie et la Turquie. Le Pays de Galles et la Suisse complètent le groupe A. Le Danemark, la Finlande, pour sa première présence à l’Euro de son histoire, la Belgique et la Russie s’affronteront dans le groupe B. Les Pays-Bas, l’Ukraine et l’Autriche joueront face au vainqueur d’un barrage pour le groupe C. L’Angleterre a hérité de la Croatie, de la République Tchèque et du vainqueur du barrage C dans le groupe D. Enfin dans le groupe E, l’Espagne est tombée avec la Pologne, la Suède et le vainqueur du barrage B.

Le tirage au sort déjà connu (en gras, les équipes tête de série) :

Groupe A (hôtes : Rome, Bakou) :

Turquie

Italie

Pays de Galles

Suisse

Groupe B (hôtes : Saint-Pétersbourg, Copenhague) :

Danemark

Finlande

Belgique

Russie

Groupe C (hôtes : Amsterdam, Bucarest) :

Pays-Bas

Ukraine

Autriche

Vainqueur des barrages voie D (Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorussie)

Groupe D (hôtes : Londres, Glasgow) :

Angleterre

Croatie

Vainqueur des barrages voie C (Écosse, Norvège, Serbie, Israël)

République tchèque

Groupe E (hôtes : Bilbao, Dublin) :

Espagne

Suède

Pologne

Vainqueur des barrages voie B (Bosnie-Herzégovine, Slovaquie, République d’Irlande, Irlande du Nord)

Groupe F (hôtes : Munich, Budapest) :

Vainqueur des barrages voie A (Islande, Bulgarie, Hongrie, Roumanie)

Portugal

France

Allemagne

Le live de la soirée :

18h29 : c’est parti pour le tirage au sort !

18h27 : qui succédera au Portugal ?

18h21 : la cérémonie débute avec le trophée qui prend place sur la scène. Il est amené par les mains de Ricardo Carvalho et Joao Mario, tous les deux vainqueurs à l’Euro 2016.

18h17 : si on connaît déjà 20 des 24 qualifiés, une seule nation présente en 2016 ne le sera pas en 2020. Il s’agit de l’Albanie. Elles sont en revanche nombreuses à avoir été en France et à disputer les barrages en mars comme l’Islande, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, l’Irlande du Nord et l’Eire).

18h14 : les personnalités se préparent pour la grande soirée.

18h10 : présente dans le chapeau 2, les Bleus tomberont forcément dans le groupe d’une nation majeure. Le tirage le plus simple pourrait être celui-ci : Italie, France, Autriche, Finlande. Le plus compliqué donnerait ça : Espagne, France, Portugal, Bosnie-Herzégovine.

18h07 : le tirage au sort risque d’être compliqué pour les Bleus. Vous avez un peu plus haut le déroulement de ce tirage, les différents paramètres à prendre en compte et la répartition des chapeaux.

18h04 : la soirée se lance ici à Bucarest avec un retour sur les derniers matches des Bleu. Didier Deschamps s’est aussi exprimé au micro de TF1. « Non il n’y a pas de préférence ou d’équipe à éviter. Les autres aussi ils préfèrent ne pas avoir l’équipe de France. On sera avec une de ces quatre équipes (Angleterre, Italie, Allemagne et Espagne, ndlr). Bakou, ce n’est pas à côté. Si on est dans le groupe A, on va devoir jouer deux matches là-bas. C’est peu pour la récupération. Forcément on devra s’adapter. On verra. »