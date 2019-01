Higuain veut découvrir l’Angleterre

En Italie, Gonzalo Higuain fait les gros titres ! L’attaquant argentin né à Brest est toujours dans des rumeurs de transferts et selon le Corriere dello sport, il aurait pris sa décision entre Chelsea et l’AC Milan. L’ancien buteur du Real Madrid veut jouer pour les Blues et ainsi rejoindre Maurizio Sarri qu’il a bien connu au Napoli. Les contacts s’intensifient avec Londres, et en échange d’Higuain, c’est Alvaro Morata qui ferait le chemin inverse en contrepartie explique le journal italien.

Le Barça, en demi-teinte sur Morata

Mais Alavaro Morata est loin de n’intéresser que l’AC Milan, on parle aussi beaucoup de lui en Espagne, et en particulier du côté du FC Barcelone. Cependant, d’après Mundo Deportivo son cas ne fait pas l’unanimité en Catalogne, et il y aurait même un « débat Morata ». Le quotidien ibérique explique que « l’attaquant de Chelsea a été proposé au Barça », mais que « ni son profil, ni les conditions de sa venue ne correspondent à ce que recherche la direction sportive du club ». En revanche son expérience par rapport à son jeune âge, et ses qualités intrinsèques joueraient en sa faveur.

Bielsa, dans une affaire d’espionnage

En Angleterre, Marcelo Bielsa fait parler de lui, mais cette fois-ci, ce n’est pas directement à propos du football. En tout cas pas sur le terrain. En effet, ses joueurs l’ont emporté hier contre Derby County 2-0, cependant ce sont surtout ses aveux après la rencontre qui font du bruit ! Il a admis avoir demandé à un membre de son staff d’aller espionner l’équipe de Franck Lampard. Une nouvelle qui fait les gros titres outre-Manche comme avec le Daily Express qui en fait sa une. D’autres journaux comme le Sun et le Daily Star s’amusent également de la confession de l’entraineur argentin, qui a visiblement aussi un goût pour l’espionnage.