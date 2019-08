Foot Mercato : il y a un an, vous avez rejoint le Maccabi Petah-Tikva en Israël. Comment s’est passée votre saison là-bas ?

Habib Habibou : il m’a fallu un peu de temps pour trouver un bon projet après ma résiliation au Qatar. Et celui proposé par le Maccabi Petah-Tikva était intéressant. La saison avait bien commencé pour moi. J’ai fait de bons matches et j’ai marqué des buts. Mais ensuite, je me suis blessé. Quand j’ai pu revenir de blessure, il y a eu ensuite des problèmes de visa pour mes enfants. Je ne pouvais pas laisser ma famille, surtout avec ma petite fille âgée de six mois. Donc j’ai dû faire un choix. J’ai résilié mon contrat et j’attends à présent de retrouver un nouveau club.

FM : comment se passe votre préparation ?

H.H : je me prépare actuellement à Anvers pour être prêt quand on fera appel à moi. C’est important de pouvoir garder le rythme. Je reste professionnel. Soit tu pars en vacances et tu attends que ça arrive, soit tu sacrifies tes vacances, tu charbonnes et tu te prépares physiquement. C’est ce que j’ai choisi de faire.

FM : avez-vous des offres ?

H.H : il y a des intérêts. Avec mes représentants, on attend de trouver un bon projet sportif. Un projet ambitieux avec un bon club de Ligue 2 qui veut monter peut m’intéresser. Aider une équipe à remonter, ça je suis capable de le faire aussi. Évoluer ailleurs en Europe peut aussi me plaire. On verra. J’ai besoin de jouer, de retrouver des sensations.

FM : revenir en France, est-ce votre priorité aujourd’hui ?

H.H : je ne vais pas dire que c’est une priorité, mais ça peut être intéressant. Je suis ouvert à un retour en France. La Ligue 2 est un championnat que je connais bien, j’ai marqué beaucoup de buts lors de mon passage à Lens. Je pense pouvoir apporter à une équipe qui serait ambitieuse. Maintenant, il faut voir le projet de cette équipe.

FM : d’après nos informations, Caen et Le Mans vous suivent. Comment accueillez-vous ces intérêts, sachant que vous êtes aussi dans le viseur de clubs belges ?

H.H : en Belgique, c’est vrai que j’ai rencontré des coaches. Ça s’est plutôt bien passé. Concernant la France, j’ai aussi eu des échos. C’est flatteur. Mais je n’ai pas parlé avec des clubs à l’heure actuelle. On va attendre et voir. Il y a encore des choses qui peuvent se présenter d’ici la fin du mercato.

FM : que pensez-vous pouvoir apporter à un club ?

H.H : je peux amener mon expérience. Je peux encadrer les jeunes joueurs et je pense que c’est important. Je peux aussi marquer des buts. J’ai déjà évolué en Ligue 2, donc c’est un championnat que je connais parfaitement. Ce qui peut être intéressant éventuellement pour un club. J’ai une grande envie et une forte motivation. Je suis un compétiteur, j’ai toujours envie de jouer. J’aime la compétition.

FM : être libre et dans l’attente d’un nouveau club, c’est une situation que vous avez déjà vécu.

H.H : Quand tu reprends après les autres, ça fait toujours bizarre. C’est une situation que j’ai déjà vécu et ça ne me tracasse pas. Je suis serein. Il ne faut pas stresser. Si tu connais tes qualités et tes capacités, il ne faut pas se mettre la pression et ça viendra si ça doit venir.

