Il y a un an, la France effectuait son pire début de campagne européenne depuis 1972-73 avec seulement 3 victoires en 18 matches. Cette saison, c’est à peine mieux (4 victoires) et encore, cela est essentiellement dû à la forme étincelante du PSG en Ligue des Champions. Le club de la capitale a gagné ses trois premiers matches de poules, dont le dernier avec la manière face au Club Bruges (0-5) grâce à un immense Kylian Mbappé. Derrière ? C’est la bérézina. Si l’OL a bien gagné un match à Leipzig, les Gones n’ont rien montré à Lisbonne face à une équipe du Benfica prenable et ont perdu en fin de match (2-1) après une incroyable bévue d’Anthony Lopes. Quant au LOSC, il a arraché son premier point dans la compétition à la dernière seconde face à Valence (1-1). Mais son avenir européen ne tient déjà plus qu’à un fil.

Et que dire de Rennes et de Saint-Étienne ? Face à des adversaires de niveau largement inférieur, les deux clubs français ont failli alors qu’ils jouaient à domicile. Les Verts n’ont pu faire mieux que (1-1) face à la méconnue équipe ukrainienne d’Oleksandria tandis que Rennes a perdu d’une manière assez incroyable face aux Roumains de Cluj (0-1) après avoir joué presque une mi-temps à 9, en ayant raté un penalty et avec un gardien de 16 ans. Résultat, les deux équipes françaises sont dernières de leur groupe alors qu’elles ont déjà joué 2 de leurs trois matches à domicile. De là à imaginer un printemps européen sans club français en Ligue Europa, il n’y a qu’un pas.

Toutes ces contre-performances handicapent bien évidemment l’indice UEFA de la France. Comme nous vous l’indiquions depuis quelques semaines, la France doit mener une course de fond contre l’Italie pour tenter de refaire son retard. Or, nos voisins transalpins peuvent compter sur leur locomotive à eux, la Juventus, mais aussi sur l’Inter Milan et le Napoli pour briller. Les trois formations, qui ont gagné cette semaine, sont plus que jamais positionnées pour la qualification pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions. Forte de ce constat implacable et d’une avance toujours confortable (+0,667 point), l’Italie peut voir venir et n’a pas vraiment d’inquiétude à avoir à la vue des piètres performances françaises sur la scène européenne.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2018/19 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 25/10/19 :

1. Angleterre 7.714 (7/7)

2. Espagne 7.500 (7/7)

3. Pays-Bas 7.000 (4/5)

4. Ecosse 6.500 (2/4)

5. Allemagne 6.285 (7/7)

6. Portugal 5.700 (5/5)

7. Italie 5.500 (6/7)

8. Serbie 5.250 (2/4)

9. Belgique 5.200 (4/5)

10. France 4.833 (5/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2014 et 2019) :

1. Espagne 90.855

2. Angleterre 79.605

3. Allemagne 62.355

4. Italie 61.225

5. France 52.415

6. Portugal 44.849

7. Russie 43.883

8. Belgique 35.500

9. Pays-Bas 33.350

10. Ukraine 32.500