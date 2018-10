Ce vendredi matin, le football français se réveille avec une sacrée gueule de bois. Il faut dire que cette semaine européenne a été encore pire que la précédente, chose qui n’était pourtant pas aisée. Et le bilan à la fin des matches aller des clubs français engagés en Coupe d’Europe est tout simplement catastrophique. En effet, Opta rapporte ce matin que la France n’a remporté que 17 % (3 matches sur 18) de ses matches en compétition européenne cette saison, hors tours préliminaires. Il s’agit de son plus faible ratio de victoire depuis la saison 1972-73.

Le niveau de la Ligue 1 n’est pas forcément la cause première de ce fiasco retentissant. L’envie et surtout la motivation de jouer en milieu de semaine pour une compétition que les joueurs ont mis plus de 9 mois à obtenir sont autant de manques qui ont sauté aux yeux cette semaine. Si l’OL est l’un des rares à tenir son rang, tous les autres y compris le PSG, véritable locomotive du football français à l’indice UEFA depuis 5 saisons, n’ont clairement pas été à la hauteur.

La France à l’arrêt, l’Allemagne prend le large

Avec une victoire contre l’adversaire le plus faible du groupe l’Etoile Rouge (6-1), un nul miraculeux face à Naples (2-2) et une défaite logique face à Liverpool (3-2), le PSG n’y arrive pas et pourrait même passer à la trappe et ainsi laisser filer une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce qui serait une première depuis la saison 2012-2013. Si un Monaco diminué a glané son premier point à Bruges (1-1) et que l’OL a ramené un nul d’Hoffenheim (3-3), c’est surtout en Ligue Europa contre des adversaires de niveau équivalent que les clubs français ont failli. En effet, seul Rennes a pour l’instant gagné un match contre Jablonec. Bordeaux a subi trois défaites tandis que l’OM n’a fait guère mieux avec un seul point au compteur, et encore face à la redoutable équipe de l’Appolon Limassol (2-2).

Mais le pire est sans doute à venir. Si les trois clubs français peuvent encore espérer être présents au printemps prochain (le PSG en Ligue des Champions ou Ligue Europa, Monaco en C3 et l’OL en huitième de finale de la C1), Bordeaux et l’OM sont quasi éliminés tandis que Rennes est en ballottage très défavorable. Si la France ne devrait pas être inquiétée pour sa cinquième place au classement de l’indice UEFA, elle va voir l’Allemagne s’échapper. En trois soirées européennes, notre voisin d’outre-Rhin, dont les clubs survolent les Coupes d’Europe cette saison, a déjà pris 2,607 points à la France. Un chiffre énorme qui creuse le fossé entre les deux nations au lieu de le réduire tel que pouvait l’espérer la France en début de saison… Moralité, les 4 clubs qualifiés directement en Ligue des Champions, ce n’est sans doute pas pour demain en France. À la vue de la performance des clubs français sur la scène européenne cette saison, ce n’est peut-être pas si mal…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2018/19 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 21/09/18 :

1. Allemagne 7.357 (7/7)

2. Espagne 7.285 (7/7)

3. Italie 6.642 (6/7)

4. Angleterre 6.214 (6/7)

5. Serbie 5.500 (1/4)

5. Ecosse 5.500 (2/4)

7. Norvège 4.875 (2/4)

8. Pays-Bas 4.800 (2/4)

9. France 4.750 (6/6)

10. Portugal 4.700 (3/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2014 et 2019) :

1. Espagne 91.283

2. Angleterre 69.034

3. Italie 68.725

4. Allemagne 64.070

5. France 52.665

6. Russie 47.549

7. Portugal 42.032

8. Belgique 36.700

8. Ukraine 36.700

10. Turquie 32.600