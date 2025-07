ASSE : Yvann Maçon en discussion avec le Servette

Alors que les Verts sont en discussion très avancée pour boucler l’arrivée du latéral droit de l’AJ Auxerre Paul Joly, l’AS Saint-Etienne est bien partie pour se délester d’Yvann Maçon, qui occupait ce poste l’an passé à son retour d’une longue blessure au genou.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le Guadeloupéen de 26 ans, sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2027 et apparu à 10 reprises l’an passé en Ligue 1, est entré ces dernières heures en discussion avec le Servette Genève qui lorgne également un autre joueur du club du Forez, Lamine Fomba comme nous vous l’avons révélé en exclusivité. Si Maçon et le club suisse parviennent à trouver un accord, il ne devrait pas être trop compliqué à en obtenir un avec les Verts qui ne comptent plus sur lui. Ils ne s’opposeront pas à son départ lui qui s’entraine désormais avec la réserve du club comme l’a révélé Peuple Vert ces dernières heures.