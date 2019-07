James préférerait l’Atlético au Napoli

En Italie, rebondissement au Napoli. Alors que tout semblait fait pour que James Rodriguez parte en direction de Naples, la star colombienne pourrait finalement rester à Madrid. Mais il s’agirait quand même d’un transfert puisque c’est l’Atlético qui voudrait le faire signer explique le Corriere dello Sport. Diego Simeone le voudrait pour remplacer Griezmann. Et si on en croit As, cet intérêt serait réciproque puisque le joueur lui préférerait jouer pour les Colochoneros, plutôt qu’au Napoli. Toutefois l’Atlético aurait besoin du transfert de Griezmann pour pouvoir faire venir James.

« Conte sans limite »

Toujours dans la presse transalpine, Antonio Conte fait les gros titres après ses sorties en conférence de presse ce dimanche. Le technicien s’est montré ambitieux et sûr de lui, expliquant qu’il voulait remettre l’Inter sur le devant de la scène. « Inter en haut avec toi », s’amuse la Gazzetta dello Sport, car en italien « avec toi » se dit « con te » . Le coach du club lombard a donc montré sa volonté d’aller loin avec l’Inter. « Je ne me pose pas de limite », a-t-il affirmé. Des propos qui font également la Une du Quotidiano Sportivo, qui titre : « Conte sans limite ».

Kevin Trapp est la cible prioritaire de Porto

Du côté du Portugal, Kevin Trapp est en vue affirme Record. En effet, il serait la cible prioritaire du FC Porto pour défendre les cages des Dragons. Lui qui n’entre plus vraiment dans les plans du Paris-Saint-Germain, écrit le journal lusitanien. Celui-ci parle d’un transfert d’environ 7,5 M€. Auparavant Tomáš Koubek était le nom qui revenait le plus souvent du côté de Porto. Mais le dossier n’est toujours pas résolu explique Record. Même si de son côté le joueur serait partant pour garder les buts du club portugais.

