Mourinho candidat idéal pour le Borussia

En Allemagne, si le Bayern s’est imposé (3-2) contre l’Olympiakos et que Leverkusen a perdu (1-0) contre l’Atlético, c’est un autre sujet qui fait les gros titres. Il s’agit d’une rumeur envoyant The Special One du côté du Borussia Dortmund. Car la position de Lucien Favre, qui est fortement critiqué outre-Rhin, se fragilise. Selon Sport Bild, José Mourinho pourrait bien prendre sa place. Il serait même le candidat idoine pour ce poste. D’après le journal allemand, ce changement pourrait s’opérer à l’issue de la saison, si Favre n’arrive pas à arracher le titre en Bundesliga. D’ailleurs, la situation n’est pas vraiment différente en Bavière pour le Bayern Munich. Sport Bild dévoile le nom d’un possible successeur à Nico Kovac. Il s’agit de Ralf Rangnick, l’ancien coach de Leipzig.

Doublé du « Paulo d’or »

En Italie, toute la presse ne parle que de la victoire de la Juve face au Lokomotiv Moscou (2-1). Et si la Vieille Dame a dominé toute la rencontre, elle a eu du mal à faire trembler les filets russes. La lumière est finalement venue de Paulo Dybala, auteur d’un doublé. Forcément, ce mercredi matin, l’Argentin fait la Une des journaux transalpins comme la Gazzetta dello Sport, qui parle d’une « infinie Joya ». Pour Tuttosport, c’est plutôt une « immense Joya ». Enfin, le Corriere dello Sport met également Dybala à l’honneur, et le qualifie de « Paulo d’or ».

Kroos et Courtois sauvent Zizou

On part maintenant en Espagne, avec le Real Madrid qui jouait hier un match décisif dans la qualification pour les phases finales. Et c’est avec toutes les peines du monde que la Casa Blanca s’est imposée en Turquie contre Galatasaray. Victoire 1-0, grâce à un but de Toni Kroos, et « Zidane sauve une balle de match » résume As. Pour Marca, le « Real sait gagner les finales ». Le quotidien ibérique insiste aussi sur la belle performance de Thibaut Courtois, qui a sauvé plus d’une fois les Madrilènes hier soir.