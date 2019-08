Les infos du jour en France

Le dossier Neymar fait encore la une à quatre jours de la clôture du marché des transferts. Ce matin, on a appris que le Paris Saint-Germain avait refusé l’offre faite hier par le Barça, à savoir un chèque de 125 M€ + le transfert de Rakitic + le prêt de Ousmane Dembélé. Le club catalan a donc fait une nouvelle proposition : de l’argent + Rakitic et le prêt de Dembélé ainsi qu’un troisième joueur. Il s’agit de Jean-Clair Todibo. Aux alentours de 15h, la nouvelle est tombée. Sky Italia a annoncé qu’un accord imminent serait sur le point d’intervenir entre le PSG et le Barça sur ce dossier Neymar avec la proposition citée précédemment ! Présents tous les deux à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi et Josep Bartomeu se seraient donc mis d’accord pour le retour du Brésilien au Camp Nou. Mais pour le moment, il manquerait l’accord de Dembélé pour finaliser l’accord. Cependant, les deux clubs ont démenti les affirmations du média italien et le dossier reste donc en suspens. Mario Mandzukic, lui, ne veut pas venir au PSG. L’attaquant croate de la Juve était cité dans une short-list en cas de départ de Neymar, mais il aurait refusé les avances parisiennes. En revanche, Paris a sans doute trouvé un gardien. Keylor Navas serait sur le point de rejoindre la capitale. Le portier du Real Madrid devrait arriver contre un chèque de 15 M€ et signer 3 ans. En échange, Alphonse Areola serait prêté une saison au Real Madrid. Enfin, le jeune espoir du club, Arthur Zagre, va rejoindre l’AS Monaco. Les deux clubs sont d’accord pour un transfert du latéral gauche contre la somme de 10 M€.

L’Olympique de Marseille ne veut pas laisser filer Luiz Gustavo. Les dirigeants olympiens ont de nouveau repoussé une offre venant du club turc de Fenerbahçe pour leur milieu de terrain. La raison ? Celle-ci n’était pas assez élevée et surtout l’OM n’a pas beaucoup de solutions sur le marché pour le remplacer. Cependant, le Brésilien a fait son choix et veut rejoindre l’AS Monaco. Les derniers jours promettent d’être chauds sur ce dossier.

L’ASM a enfin ouvert la porte au départ de Radamel Falcao. L’attaquant colombien s’est entretenu avec son coach, Leonardo Jardim, qui a accepté son départ à Galatasaray. Il en va de même pour le vice-président du club, Oleg Petrov.

Les infos du jour à l’étranger

Un temps annoncé à Monaco, l’attaquant du Milan AC, André Silva, va finalement revenir au Portugal. Il devrait s’engager avec le Sporting, après avoir satisfait à la visite médicale.

Chris Smalling va quitter Manchester United. Le défenseur central de Manchester United devrait rejoindre l’AS Roma dans les prochaines heures sous la forme d’un prêt payant de 3 M€. Il vient remplacer numériquement Kostas Manolas.

Les officiels du jour

Le gros transfert de la journée c’est bien sûr celui de Kasper Dolberg à l’OGC Nice ! L’attaquant de l’Ajax Amsterdam a été transféré sur la Côte d’Azur contre 20,5 M€. C’est ce qu’a annoncé le club niçois aujourd’hui. Et ce n’est pas tout ! Alexis Claude-Maurice, le milieu de terrain de Lorient, a aussi paraphé un nouveau contrat avec le Gym. Son transfert aurait coûté environ 15 M€. Le SCO d’Angers, lui, a encore réalisé une bonne opération. Les Angevins ont annoncé l’arrivée d’Antonin Bobichon. La révélation nîmoise de la saison passée a signé 4 ans.Matheus Pereira, lui, débarque à Dijon. Le milieu offensif brésilien de 21 ans est prêté une saison avec option d’achat par la Juventus. La Vieille Dame qui a aussi prêté aux Bourguignons l’attaquant anglais, Stephy Mavididi, pour une saison, toujours avec option d’achat. A Brest, c’est Alexandre Mendy qui débarque. L’attaquant est prêté une saison par les Girondins de Bordeaux. À l’étranger, l’Inter Milan a enfin officialisé l’arrivée de Cristiano Biraghi. Le défenseur de la Fiorentina est prêté une saison avec option d’achat de 12 M€. Toujours en Serie A, Bologne a réussi un joli coup en faisant revenir le Chilien Gary Medel, qui évoluait depuis deux ans à Besiktas.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10