Les infos du jour en France

Paris fixe le prix de Guedes. Arrivé il y a un an au PSG, Gonçalo Guedes a été prêté cette saison au FC Valence. Un club où le Portugais donne satisfaction. Selon AS, Paris a fixé le prix de de départ de Guedes à 40 M€. Un montant élevé pour Valence, qui espère garder le joueur au-delà de son prêt. Le Bayern Munich, la Juventus ou encore Arsenal sont aussi sur le coup.

En bref en France

Selon The Sun, Lucas Moura (PSG) intéresserait Manchester United. Le club chinois d’Hebei CFFC serait aussi sur le coup.

La Juventus Turin devrait prêter Marko Pjaca (22 ans) cet hiver, histoire de lui donner du temps de jeu. Et selon Het Nieuwsblad, l’AS Monaco figure au rang des candidats, aux côtés du RSC Anderlecht ou encore du Zenit Saint-Pétersbourg. Seulement, l’affaire est mal engagé puisque, d’après Bild, c’est Schalke 04 qui tiendrait la corde.

Marseille veut faire un grand ménage cet hiver. Trois éléments ont été placés sur la liste des transferts d’après La Provence. Il s’agit de Rod Fanni, qui a des touches en MLS, Doria, qui fait craquer notamment l’Atlético Mineiro, et Henri Bedimo.

France Football assure que les Girondins de Bordeaux ont formulé plusieurs offres, la dernière en date de l’ordre de 10 M€, à Lille pour attirer Ibrahim Amadou (24 ans). Les Dogues ont repoussé ces approches, attendant une proposition d’au moins 20 M€ en provenance de Premier League pour son capitaine.

Selon les informations de L’Équipe, l’Inter Milan cible un jeune défenseur du Paris FC Yvan Denys (19 ans). Le latéral gauche pourrait être recruté avant d’être envoyé en prêt dans une division inférieure en Italie.

Anthony Le Tallec (33 ans), annoncé tout proche d’Orléans en Ligue 2, devrait finalement reprendre avec l’Astra Giurgiu, son club en Roumanie, annonce La République du Centre.

C’est officiel en France

Kongolo prêté à Huddersfield !

@KongoloTerence en prêt à @htafcdotcom jusqu'à la fin de la saison ! https://t.co/WnUOPBH5ss — AS Monaco (@AS_Monaco) 2 janvier 2018

Soualiho Meïte prêté à Bordeaux

Renfort du mercato pour notre équipe professionnelle, @soualihomeite s'engage pour 6 mois sans option d'achat en provenance de l'@AS_Monaco https://t.co/Y2ALrMcIlB pic.twitter.com/or7AQ5kLnB — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 2 janvier 2018

Un premier renfort au SM Caen : Stavitski !

C'est officiel, Timo Stavitski est la première recrue hivernale du @SMCaen. Le jeune et prometteur Finlandais s'engage pour 4 ans et demi https://t.co/VPDVcGYMxR#SMCaen #TeamSMC #Ligue1Conforama pic.twitter.com/hG6LXiRhj4 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 2 janvier 2018

Ambroise Oyongo signe à Montpellier

Les infos à l’étranger

Coutinho ne portera plus le maillot de Liverpool. Selon les informations du média Sport, le joueur brésilien aurait décidé de ne plus rejouer avec Liverpool pour ne pas prendre le risque de se blesser, et ainsi mettre en difficulté son transfert vers le FC Barcelone qui serait très avancé selon le journal catalan.

Le Bayern Munich s’agite. Le club allemand se montre très actif en ce début de mercato. Après avoir obtenu déjà la signature de Sandro Wagner pour 13 millions d’euros en provenance d’Hoffenheim, les Munichois seraient sur le point de conclure le dossier Leon Goretzka (22 ans). En effet, le milieu de terrain international allemand devrait s’engager librement en juin prochain avec le Bayern Munich. Il ne lui reste plus que 6 mois de contrat avec Schalke. Et puis un jeune américain de 16 ans pourrait lui aussi bientôt débarquer en Bavière. Un accord serait proche d’être conclu pour Taylor Booth, qui joue actuellement à Salt Lake City. Un avenir tout préparé donc, avec un nouveau coach certainement. Le successeur de Jupp Heynckes serait déjà identifié pour la saison prochaine : il s’agit de Ralph Hasenhüttl, l’entraîneur du RB Leipzig.

En bref à l’étranger

Avec la blessure de Gabriel Jesus (absent pour 6 semaines), Manchester City va peut-être devoir recruter un renfort offensif cet hiver comme l’annoncent en chœur le Daily Mirror et le Daily Mail. Le nom d’Alexis Sanchez, en fin de contrat dans six mois à Arsenal a été avancé.

Alors que son temps de jeu à Watford s’est réduit, Étienne Capoue (29 ans) intéresserait Stoke City selon les informations du Daily Mail. Qu’en dira l’international tricolore (7 sélections, 1 but) ?

Selon le Guardian, West Ham souhaite se débarrasser d’André Ayew durant le mercato d’hiver. Swansea serait intéressé à l’idée de le récupérer.

Alors qu’il avait annoncé son envie de quitter le FC Séville, Steven N’Zonzi pourrait finalement rester. Le départ d’Eduardo Berizzo, avec lequel il ne s’entendait plus, et l’arrivée de Vincenzo Montella ont changé la donne selon Marca. Le Français pourrait finalement rester en Andalousie.

Comme l’explique Marca, la priorité de Valence pour renforcer son attaque n’est autre que Sandro Ramirez, peu utilisé à Everton. Le joueur serait attiré par le projet des pensionnaires de Mestalla. La deuxième option n’est autre que Luciano Vietto, lui aussi dans le viseur.

Annoncé au Paris Saint-Germain, le Brésilien Wendel était finalement tout proche d’atterrir au Sporting Portugal. Cependant, selon O Jogo, l’affaire est loin d’être bouclée. Le média russe Izvestia relaie ainsi que le CSKA Moscou, intéressé par le jeune homme depuis plus d’un an, s’est de nouveau invité à la table des négociations. Les Russes se sont ainsi dits prêts à mettre 9 M€ sur la table pour forcer la décision.

C’est officiel à l’étranger

Tulio De Melo file au Japon !

L’ancien joueur du LOSC, Tulio De Melo, va poursuivre sa carrière au Japon. Il quitte Chapecoense au Brésil pour évoluer en D2 japonaise, au sein du club d’Avispa Fukuoka.

Le Betis annonce le retour de Ruben Castro