L’Inter cherche déjà un remplaçant à Mauro Icardi

L’Inter est déjà d’attaque sur ce marché des transferts. Les Nerazzurri ont toujours dans l’idée de faire signer Luka Modric. A priori, pour un transfert, ce sera plutôt pour cet été. Pour leur attaque, les Intéristes doivent gérer le cas Mauro Icardi et sa prolongation de contrat. Aux dernières nouvelles, une réunion est organisée ce mardi pour faire avancer les négociations. Mais pour le moment, les discussions sont au point mort selon Wanda Icardi, la femme et l’agent du joueur. « Nous n’avons pas encore eu de proposition satisfaisante de l’Inter. Nous ne nions pas qu’on pourra trouver un accord à un moment, mais on en est très loin », a-t-elle affirmé. Si Icardi devait partir, les Intéristes lorgneraient déjà sur Timo Werner (RB Leipzig) et Krzysztof Piątek (Genoa) en vue de son remplacement. Nicolo Barella (Cagliari) est également sur la short-list des Lombards. La venue de Diego Godin (Atlético de Madrid) pour cet été, alors qu’il sera libre de tout contrat, est encore d’actualité.

Gonzalo Higuain plus proche d’un départ que jamais

L’AC Milan travaille sur son mercato malgré des sanctions pour non-respect du fair-play financier. Les Rossoneri ont déjà enregistré une première recrue avec Lucas Paqueta pour 35M€, et ils ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Le dossier le plus chaud pour les Milanais est celui de Gonzalo Higuain. Prêté par la Juventus, il pourrait déjà quitter le club lombard cet hiver. En effet, on parle beaucoup d’un départ vers l’Angleterre, en direction de Chelsea. En conférence de presse, Gennaro Gattuso n’a pas vraiment nié les envies de départ de son joueur : « il y a beaucoup de rumeurs actuellement au sujet de son avenir, mais à le voir s’entraîner, je ne peux que louer son professionnalisme et sa disponibilité. Personnellement, j’espère qu’il restera le plus longtemps possible à l’AC Milan. Si cela ne tenait qu’à moi, je le garderais chez moi ». Pour remplacer l’attaquant argentin, on parle beaucoup d’Alvaro Morata dans l’autre sens, pour le remplacer dans le cadre d’un échange. D’autres noms circulent également chez les Rossoneri. Celui de Marouane Fellaini fait par exemple son retour dans les rumeurs de transfert après avoir été cité de nombreuses fois cet été déjà. L’AC Milan souhaiterait faire venir le milieu des Red Devils cet hiver mais d’autres clubs comme Porto sont également sur ce dossier. Un autre joueur belge attire le club de Leonardo, il s’agit de Yannick Carrasco qui évolue actuellement en Chine, sous les couleurs du Dalian Yifang. Enfin, les Milanais suivraient le jeune Monégasque Leroy Abanda Mfomo. Mais le club lombard n’est pas seul sur ce dossier, puisque la Juventus aussi est venue aux informations du côté de l’ASM.

Bordeaux a deux pistes pour renforcer son milieu de terrain

En Gironde, deux nouveaux noms sont sortis dans la presse ce week-end. Tout d’abord celui de Ryad Boudebouz, pas vraiment en réussite avec le Betis Séville, il pourrait rebondir à Bordeaux. Le club au scapulaire aurait fait une demande de prêt avec option d’achat au Betis, mais celle-ci ne serait pas assez élevée... L’autre piste est plus prestigieuse, mais elle est du côté de l’Allemagne. Bordeaux souhaiterait se faire prêter Shinji Kagawa jusqu’à la fin de saison par le Borussia Dortmund. Il y aurait même un accord de principe entre les deux clubs. Quant à François Kamano, il voudrait absolument rejoindre Monaco. Malheureusement pour lui, le club de la principauté aurait fait une offre de 18 M€, une somme insuffisante pour Bordeaux qui en demande 25M€.