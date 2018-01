Les infos du jour en France

Le PSG passe à l’action. C’était attendu, c’est désormais officiel, Lassana Diarra est un joueur du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 32 ans s’est engagé avec le club francilien, après de longues semaines de tractation. Il va venir garnir un secteur en manque de solutions au regard des absences répétées de Thiago Motta. Reste à savoir si sa condition physique lui permettra d’être rapidement utilisée par Unai Emery. Le PSG va pouvoir se concentrer sur les départs, avec notamment le cas Lucas. Il a évoqué ses préférences pour l’Angleterre, où Tottenham, Arsenal et Manchester United le suivent, et l’Espagne, où le Betis Séville espère obtenir un prêt. Pour Javier Pastore, la situation reste floue. Le Racing Club, club argentin, rêve de l’accueillir sur la forme d’un prêt, ce qui apparaît illusoire.

En bref en France

Auteur d’une saison de haute volée, Florian Thauvin commence à attirer les regards de grands clubs européens. Ce matin, le Corriere dello Sport avance que Naples, alerté par les prestations XXL de l’ancien Bastiais, s’est positionné. Mais l’Olympique de Marseille se montre catégorique. Pour les convaincre de s’asseoir à la table des négociations, il faudra au moins une offre de 35 M€.

Selon les informations du journaliste italien Afredo Pedulla, l’OM aurait supervisé le jeune défenseur Francesco Vicari qui évolue chez le promu Spal. Des émissaires phocéens auraient été envoyés pour observer le joueur de 23 ans lors du match de Serie A face à l’Udinese (1-1).

Marca avance que le FC Séville serait intéressé par les services du latéral droit des Girondins de Bordeaux Youssouf Sabaly (24 ans).

Loïs Diony a confirmé son départ de l’AS Saint-Étienne. L’attaquant a expliqué sur son compte Instagram qu’il rejoignait Bristol City, en Championship. Il s’agit d’un prêt.

En manque de temps de jeu cette saison, Yann Bodiger pourrait bien quitter Toulouse cet hiver, d’autant que le Téf’ pense à attirer Clément Grenier dans ses filets. Troyes serait enclin à accueillir le milieu de terrain sous forme de prêt selon la Dépêche du Midi.

C’est officiel en France

Sessegnon quitte Montpellier

Stéphane Sessègnon ile kulübümüz 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/XjNGKZ0zEs — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 23 janvier 2018

Mulumba file à Eupen

Junior Dalé revient à Nancy

#Mercato Bon retour à Junior Dalé, qui s'est engagé pour les dix-huit prochains mois avec l'#ASNL pic.twitter.com/aG9uJpY8cQ — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) 23 janvier 2018

Les infos du jour à l’étranger

L’AS Roma va trembler jusqu’au bout. D’abord, ça chauffe entre Edin Dzeko et Chelsea. L’attaquant susciterait un vif intérêt des Blues qui cherchent désespérément un buteur dans ce mercato. Mais ce n’est pas tout, les dirigeants londoniens voudraient réussir un coup double à la Roma en recrutant également Emerson Palmieri dos Santos, l’arrière gauche du club de la Louve. En échange, c’est Michy Batshuayi qui pourrait faire le chemin inverse et remplacer numériquement Edin Dzeko au poste d’attaquant. Ce serait Michy ou Gerard Deulofeu. Le Barcelonais est également dans la short list des Romains. Côté départ, on sait que Radja Nainggolan est toujours espéré en Chine et que les négociations continuent. Enfin, on parle également d’un possible départ de Maxime Gonalons et Kevin Strootman, tous les deux placés sur la liste des transferts.

En bref à l’étranger

Après avoir pensé à Andy Caroll et Peter Crouch, Chelsea vise désormais un autre attaquant de Premier League en la personne de Marko Arnautovic (West Ham) comme l’assure ESPN.

19e de Premier League, West Bromwich cherche à se renforcer pour cet hiver. D’après Sky Sports, les Baggies se renseignent sur Benik Afobe, l’attaquant de Bournemouth. Ce dernier est arrivé chez les Cherries contre 13 M€ à l’hiver 2016 mais il bénéficie de très peu de temps de jeu cette saison.

Selon Sky Sport Italia, l’Inter Milan a transmis une offre de prêt avec option d’achat à Liverpool pour le buteur anglais Daniel Sturridge.

Alors que sa situation a changé depuis l’arrivée de Vincenzo Montella, l’attaquant franco-tunisien, Wissam Ben Yedder, pourrait quitter le club du sud de l’Espagne d’ici la fin du mercato.

Selon les informations du Diario de Noticias au Portugal, un émissaire du Changchun Yatai, pensionnaire de Chinese Super League, est à Lisbonne pour convaincre Benfica de lui vendre Anderson Talisca (23 ans), milieu offensif brésilien aujourd’hui prêté à Besiktas. On parle d’un montant de 30 M€ pour le transfert.

C’est officiel à l’étranger

Le Barça prépare un hommage pour Mascherano

Lennon file à Burnley

@AaronLennon12 has completed a move to Burnley after nearly three years at Goodison Park. Good luck for the future, Aaron ! pic.twitter.com/XflQhkCyv6 — Everton (@Everton) 23 janvier 2018

Pescara met fin au prêt de Del Sole qui retourne à la Juventus

Del Sole torna alla Juventus https://t.co/GDkyedmPk3 via @pescaracalcio — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) 23 janvier 2018

Jagos Vukovic signe à l’Hellas Vérone

Ufficiale : Jagos #Vukovic è un nuovo calciatore dell'Hellas Verona FC. Arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'@olympiacos_org

Dettagli e carriera https://t.co/zNJzezVj0i#BenvenutoJagos pic.twitter.com/rKZ8aw6Wbl — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 23 janvier 2018

David Ngog signe à Ross County

BREAKING NEWS | David Ngog becomes the #Staggies third signing of the January transfer window. Welcome to the club David. https://t.co/avLVoh7Ck1 pic.twitter.com/BhZg7szVJT — Ross County FC (@RCFCStaggies) 23 janvier 2018

Sean Dyche prolonge à Burnley

BREAKING : Sean Dyche and his backroom team sign a new four-and-a-half year deal. More to follow... — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 23 janvier 2018

Numéro 70 pour Robinho à Sivasspor