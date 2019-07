Des dossiers au point mort pour le PSG

Tout d’abord, l’attaquant du LOSC Nicolas Pépé (24 ans), qui n’a jamais caché son envie de venir dans la capitale, n’est pas dans les plans parisiens. En effet, le club ne possède pas les fonds nécessaires pour faire venir l’international ivoirien. De plus, ces problèmes d’argent freinent également les avancées concernant le portier de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma (20 ans). Le PSG aurait proposé 20 M€ plus le champion du monde Alphonse Areola dans la transaction pour enrôler le gardien Italien. Proposition qui a quelque peu vexé le club milanais, en manque d’argent. Les champions de France ont également été éconduits par Everton sur le dossier Idrissa Gueye (29 ans). Les Toffees veulent au moins 30 M€ pour leur milieu de terrain sénégalais, ce que le PSG n’est pas prêt à mettre. De même pour Isco, le club parisien n’est pas encore capable de mettre les 80 M€ demandés par le Real Madrid pour le milieu offensif de 27 ans. Enfin, le milieu Lucas Paqueta (21 ans) qui était suivi par Leonardo, a indiqué vouloir rester au Milan AC, ce qui devrait mettre fin aux rumeurs à son sujet. Seul dossier qui avance bien et même très bien pour le club français : celui de Abdou Diallo. Le défenseur central de Dortmund serait tout proche de s’engager avec Paris qui devrait débourser 32 M€ pour l’enrôler. Son arrivée ne serait même plus qu’une question d’heures.

Dans le sens des départs, le Paris Saint-Germain subit également quelques difficultés. En effet, le jeune milieu Chritopher Nkunku (21 ans) qui était annoncé à Leipzig, n’a toujours pas signé au sein du club allemand. Pourtant, ce départ aurait permit au club une petite rentrée d’argent pour pouvoir se lancer à l’assaut du mercato. La situation du défenseur Thomas Meunier (27 ans) est également toujours aussi floue. Le Belge est poussé vers la sortie mais pour le moment rien de concret n’est arrivé dans les bureaux parisiens.

Et puis plus récemment, le feuilleton Neymar rame tout autant. Alors que le Brésilien a indiquer vouloir partir et retourner au FC Barcelone, l’opération serait très compliquée. Selon le Journal Du Dimanche, on pense que le numéro 10 pourrait rester. En tout cas, ce feuilleton estival promet des rebondissements jusqu’au 2 septembre prochain.

De Ligt arrive en Serie A, Lukaku s’en éloigne

En Italie, on observe des départs, mais aussi des arrivées. Le feuilleton Matthijs de Ligt touche (enfin) à sa fin. Le défenseur central néerlandais de 19 ans va débarquer à Turin pour s’engager avec la Juve demain. Il viendra passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 5 ans. Les Turinois et l’Ajax seraient tombés d’accord pour un transfert de 70 M€ plus des bonus.

Romelu Lukaku (26 ans) quant à lui, s’éloigne de l’Inter Milan. En effet, l’attaquant belge fait face aux intransigeances des dirigeants de Manchester United. Alors que les Lombards auraient proposé un prêt de deux ans avec une option d’achat de 60 M€, les Red Devils auraient refusé, préférant un transfert sec de 80 M€. Une somme que ne possède pas l’Inter actuellement.

Les officiels du week-end

À l’étranger, la Sampdoria tient le remplaçant en défense centrale de Joachim Andersen (23 ans), parti à l’OL. Il s’agit du Colombien Jeison Murillo (27 ans), en provenance de Valence, qui a paraphé un contrat jusqu’en 2023 avec le club de Gênes. Toujours en Italie, la Roma se sépare du milieu offensif Gerson (22 ans) qui retourne au Brésil à Flamengo, après avoir été formé à Fluminense. Le club brésilien a déboursé 11,8 M€ pour le rapatrier. En Espagne, Valence officialise un nouveau buteur, l’Argentin Maxi Gomez. Il quitte le Celta Vigo pour le club ché, où il a signé un contrat de 5 ans et dispose désormais d’une clause libératoire de 140 M€. Dans l’opération, le Celta récupère l’avant-centre de 23 ans, Santi Mina, ancien joueur formé au club. L’attaquant a lui aussi signé pour 5 ans.

En France, c’est à Saint-Étienne qu’un nouveau prêt est cédé concernant Oussama Tannane (25 ans). Le milieu offensif marocain part une saison au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. À Lille, on officialise un nouveau portier, Léo Jardim (24 ans), qui s’est engagé 5 ans avec les Dogues. Le portier arrive en provenance de Rio Ave contre 5 M€ + 1 M de bonus. Concernant Bordeaux, le FCGB dispose d’un accord de principe avec le club japonais de Gamba Osaka pour leur attaquant sud-coréen, Ui-jo Hwang (26 ans). Il devrait arriver en France prochainement afin de signer un contrat de 4 ans où les Girondins débourseront 2 M€.

