« Apocalypse à Brighton »

Du côté de l’Angleterre, toute la presse parle de la terrible blessure d’Hugo Lloris, et de la déroute de Tottenham qui a perdu 3-0 contre Brighton. Victime d’une luxation du coude le gardien français sera absent « des mois », écrit le Daily Mail, sans donner plus de précision. Le tabloïd ajoute que c’est un Pochettino complètement sonné qui a subi une nouvelle défaite. Même son de cloche en Une du Daily Mirror, qui parle de souffrances supplémentaires pour l’entraîneur argentin. Du côté du The Sunday Telegraph aussi on s’inquiète de l’état de l’équipe londonienne, « les Spurs sombrent après une apocalypse à Brighton » titre le journal anglais.

Messi de retour contre Séville

En Espagne, le choc de la 6e journée de Liga se joue ce soir. Le Barça accueille Séville au Camp Nou, et Lionel Messi sera de la partie affirme Mundo Deportivo. Ironie du sort, pour son retour La Pulga affrontera sa victime préférée. En effet, le numéro 10 catalan a marqué 36 buts en 37 confrontations face à l’équipe andalouse. Et pour cet affrontement les Blaugrana seront au complet, affirme Sport ! Avec Messi donc, Suarez, Griezmann, Dembélé, Fati et Arthur.

Inter-Juve : « il n’en restera qu’un »

On termine ce tour de la presse par l’Italie, où une sacrée affiche se jouera également ce dimanche soir. Il s’agit du duel entre les deux premiers de Serie A : l’Inter et la Juve. Et selon les médias transalpins, l’affrontement se jouera avant tout sur le banc, entre les deux entraîneurs. Conte et Sarri sont présents sur presque toutes les Unes des médias sportifs du pays. Pour le Corriere dello sport, « il n’en restera qu’un » ! De son côté La Gazzetta dello sport parle plutôt d’« un sommet orageux ». La rencontre fait aussi saliver Tuttosport, qui parle de « grande envie » ! Enfin, Quotidiano Sportivo s’attend « à en perdre la tête ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10