La vérité sur la mise à l’écart de De Ligt

Ce lundi contre Cagliari, Maurizio Sarri avait une nouvelle fois choisi de placer sur le banc son jeune défenseur central Matthijs de Ligt. Et ceci pour la cinquième fois consécutive. Une situation qui interroge surtout que le Néerlandais, après des débuts difficiles, était bien revenu cet automne et participait grandement aux bons résultats de la Vieille Dame. Alors pourquoi ce changement du technicien italien envers De Ligt ? Tuttosport nous donne la réponse ce matin. Il s’agit en fait d’un accord entre l’entraîneur et son joueur, qui a accepté sans broncher sa mise sur le banc, afin de soigner ses douleurs à l’adducteur et à l’épaule. Des mini-blessures qui pourraient gêner l’ancien défenseur de l’Ajax au moment des échéances les plus importantes à savoir le sprint final en Serie A et la Ligue des Champions au printemps. Autant donc le faire souffler et le soigner tout de suite pour qu’il soit à 100% de ses capacités bientôt. Voilà le résonnement du staff médical de la Juve.

Comment Courtois est revenu au sommet

Impérial ce samedi contre Getafe (3-0), Thibaut Courtois a été encensé par la presse madrilène ce week-end. Cela a même continué en début de semaine, Marca l’appelant même « Le Mur ». Le journal belge La Dernière Heure se demande donc ce matin comment le portier des Diables Rouges a renversé la situation ces derniers mois, lui qui avait été très critiqué au cœur de l’automne. Le média belge évoque tout simplement une confiance en lui inébranlable, mais surtout un soutien dans le vestiaire de ses coéquipiers qui ont toujours cru en lui. Cela a permis à Courtois de remonter la pente. Les aménagements tactiques de Zinedine Zidane, avec notamment l’émergence de Federico Valverde, ont renforcé la défense madrilène également. Enfin, le plus important pour le quotidien, Courtois s’est débarrassé de l’ombre de Keylor Navas qui planait au-dessus de lui. Vainqueur de trois Ligues des Champions, le Costaricain était adoré du vestiaire et des supporters et sa succession était difficile à assumer pour le Belge. Mais tout ça semble désormais derrière lui.

La renaissance de CR7 ne passe pas inaperçue en Italie

Un triplé contre Cagliari et revoilà toute la presse italienne aux pieds de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a commencé l’année tambour battant et fait encore la une des journaux ce matin. Notamment celle de Tuttosport ou encore de La Gazzetta dello Sport, qui lui consacre un dossier. Le célèbre quotidien revient sur les dernières semaines et les 21 étapes qui l’ont mené à ce triplé et ce retour en forme depuis sa sortie à la 55e minute contre l’AC Milan le 10 novembre. Un retour au travail toujours plus acharné mais aussi une bonne coupure durant les fêtes ont fait du bien au quintuple Ballon d’Or. Le soutien de sa famille a aussi été très important. Un discours plus offensif de Sarri, qui veut des joueurs pleinement impliqués, lui a également plu au retour des vacances. Enfin, sa soif de trophées en 2020 avec le Scudetto, la Ligue des Champions ou encore l’Euro a décuplé son envie. Ronaldo est donc de retour et ça risque de faire très mal.