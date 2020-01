Valverde pourrait être viré dans la journée

Le Barça vit actuellement des temps sombres après le refus de Xavi Hernandez de prendre les rênes de l’équipe. Ce dernier préférant attendre cet été, les Blaugranas se cherchent donc un entraîneur, affirme ainsi Sport ce lundi. Car Ernesto Valverde pourrait bien être remercié très rapidement. En effet, comme l’explique le journal une réunion a lieu aujourd’hui même entre le président Josep Bartomeu et le technicien espagnol. Les dirigeants barcelonais auraient d’ailleurs une liste de noms pour prendre sa place dès cet hiver : Quique Setién l’ancien coach du Betis, l’Argentin Gabriel Milito et surtout Mauricio Pochettino. Des informations qui font aussi la Une de Mundo Deportivo qui rappelle aussi la triste nouvelle d’hier pour le club catalan, l’indisponibilité de Suarez après son opération, qui est évaluée à 4 mois. Les temps sont donc compliqués à Barcelone et L’Esportiu le résume bien avec une couverture très sombre. Le journal parle ainsi de « jours obscurs » pour les blaugrana.

Agüero devient le plus grand buteur étranger de Premier League

Le match entre Manchester City et Aston Villa a tourné à la correction ce dimanche. Victoire des Skyblues 6 buts à 1 avec notamment un doublé de Riyad Mahrez, mais surtout un triplé de Sergio Agüero. Le buteur argentin devient au passage le joueur qui a mis le plus de triplés dans l’histoire de la Premier League, puisqu’il en a réalisé 12. Mais ce n’est pas tout comme le rappelle le Daily Mail. En effet, avec ses 3 buts la « légende » Agüero a effacé Thierry Henry des livres d’histoire. Il est ainsi devenu le buteur étranger le plus prolifique devant le Français, avec 177 réalisations. Forcément le Kun fait la Une de tous les tabloïds ce lundi, comme avec le Daily Mirror ou le Daily Express qui affirme que le championnat anglais est devenu « sa propre ligue ». Aguëro fait aussi la couverture des pages sport du Times qui nous propose une très jolie infographie avec tous les buts de l’Argentin, et la zone avec laquelle il a marqué. Tout simplement une « machine » comme le résume le journal anglais.

La Juventus retrouve la 1ère place de Serie A

Et puis en Italie, la Juventus a repris sa couronne. Le Scudetto hivernal est pour Sarri rapporte le Corriere dello Sport. Mais malheureusement l’un des faits marquants de la soirée, c’est la grave blessure pour Nicolo Zaniolo de l’AS Roma. Durant la rencontre face à la Juve, il s’est fait les croisés et sera opéré dans la journée. Des nouvelles qui font aussi la Une de Tuttosport, qui parle du titre de champion d’hiver pour la Juventus. En battant la Roma, les hommes de Sarri ont pris 2 points d’avance sur l’Inter. La Vieille Dame devient donc officiellement la reine de l’hiver comme le rapporte également le Quotidiano Sportivo. Réussira-t-elle à remporter un neuvième titre de suite en championnat ? Affaire à suivre...