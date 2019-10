La carrière professionnelle de William Gallas débute à Caen en 1995. Il est alors tout juste âgé de 18 ans. Par la suite, il se révèle à l’Olympique de Marseille entre 1997 et 2001 devenant un titulaire indiscutable, puis file à Chelsea où il évoluera en défense centrale durant cinq saisons. Il y remporte d’ailleurs deux années consécutives la Premier League (2005 et 2006), ainsi qu’un Community Shield face à Liverpool. Peu après, le défenseur central continue d’évoluer dans le championnat anglais avec Arsenal puis Tottenham jusqu’en 2013. Il prend sa retraite en 2014 après avoir effectué une saison en Australie à Perth Glory. Actuellement consultant, William Gallas nous a concocté un 4-4-3 pour son onze de rêve.

Dans les buts, on retrouve son ancien partenaire de Chelsea, Petr Cech. En position d’arrière-droit, William Gallas désigne le Brésilien Cafú, qu’il considère comme étant « le meilleur arrière-droit que l’on pouvait voir au monde à l’époque. » Dans l’axe, la charnière est composée du « Roc » Marcel Desailly, accompagné de l’ancien Blue John Terry. Enfin, le poste de latéral gauche est occupé par « la légende » milanaise, Paolo Maldini. Dans l’entrejeu, le révolu cadre aux 83 sélections a choisi de positionner son ex-coéquipier des Bleus et des Blues, Claude Makelélé. Il se retrouve aux côtés de Frank Lampard et de N’Golo Kanté. « Tout le monde sait de quoi il est capable », précise-t-il.

Concernant le trio offensif, celui-ci est constitué de Cristiano Ronaldo sur le côté gauche, de Kylian Mbappé en pointe et de Lionel Messi à droite. Enfin, pour manager cette équipe, William Gallas donne le poste à Arsène Wenger qu’il justifie avec ces propos. « Quand vous avez ce genre de joueurs sur un terrain, il faut avoir l’entraîneur qui correspond. Je ne pourrais pas mettre un entraîneur comme Mourinho parce qu’il serait trop dur. Il y a beaucoup de ces joueurs qui n’auraient pas pu accepter d’avoir un entraîneur trop dur. » Après avoir établi son onze de rêve, on constate que William Gallas a notamment sélectionné plusieurs anciens joueurs de Chelsea, relevant sûrement d’un réel attachement au club de la part de l’ancien défenseur central.

