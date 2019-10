Deux pistes pour remplacer Sancho

En Allemagne, le jeune Jadon Sancho fait les gros titres. En effet, le jeune attaquant (19 ans) pourrait quitter le Borussia Dortmund, en tout cas d’après Sport Bild, le club allemand a déjà tout prévu en cas de départ de l’international anglais. S’il s’en va en Premier League, où il est notamment suivi de près par Manchester United, le BVB a déjà repéré les joueurs qui pourraient le remplacer. Deux noms semblent se dégager : Javairô Dilrosun du Hertha Berlin et Ferrán Torres qui évolue à Valence.

L’Atlético ne laisserait pas indifférent Cavani

En Italie, on parle également mercato. La Gazzetta dello Sport, se demande ce qu’il va advenir des joueurs mécontents un peu partout en Europe, et surtout quelle est leur valeur marchande. Arturo Vidal et Ivan Rakitic, en manque de temps de jeu au Barça, sont bien évidemment évoqués, eux dont les noms reviennent avec insistance du côté de l’Inter. Le Croate est évalué à 20 M€ par le journal transalpin, tandis que l’international chilien ne coûterait plus que 10 M€. Même prix pour le Ballon d’Or en titre Luka Modric. La Gazzetta dello Sport s’intéresse à plusieurs autres cas, comme celui d’Edinson Cavani. Ce dernier suivrait avec intérêt la position de Diego Costa, annoncé en partance vers la Chine. Car une place à l’Atlético de Madrid ne serait pas pour lui déplaire, d’autant que les Colchoneros lui ont déjà fait les yeux doux, rappelle le quotidien italien.

« L’UEFA ne fonctionne pas »

Enfin, du côté de l’Angleterre aussi, on jouait la Coupe de la Ligue, et Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Southampton (3-1), avec notamment un doublé de Sergio Agüero. Mais la nouvelle qui fait les gros titres outre-Manche, c’est l’annonce de la sanction à l’encontre de la fédération bulgare suite aux incidents racistes lors de la rencontre face à l’Angleterre. Les Bulgares ont écopé d’un match à huis clos, plus un avec sursis, valable deux ans. Ils devront également régler deux amendes pour un total de 85 000€. Une sanction bien trop faible d’après les tabloïds. Le Daily Star parle tout simplement de « honte ». « L’UEFA ne fonctionne pas », d’après le Daily Mirror. Selon le Daily Express, l’instance dirigeante du football européen « a laissé tomber, encore une fois ». Le quotidien britannique accuse l’UEFA d’avoir manqué une occasion de marquer le coup, et de faire un geste fort pour lutter contre le racisme dans les stades.