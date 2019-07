United veut 200M€ pour Pogba

En Espagne, le Real Madrid qui veut toujours faire venir Paul Pobga ! Et pour cela la Casa Blanca a un plan. Pour l’instant, la tendance est de maintenir son calme tant du côté du club espagnol, que du joueur français. Mais tout pourrait s’accélérer avec la vente de certains joueurs madrilène, car le transfert devra être financé et pourrait coûter cher. Selon As, United en demanderait 200M€, une somme énorme même pour le Real. Bale, James Rodriguez, ou encore Mariano sont les plus susceptibles de partir. Ils sont en tout cas indésirables. Le Real ne tentera toutefois pas le diable pour La Pioche explique As, et si United ne le laisse pas partir avant le 8 août et la fin du mercato anglais, alors le club se repliera sur d’autres solutions...

Griezmann : « j’ai pleuré de joie »

Toujours en Espagne, à propos du Barça, c’est Antoine Griezmann qui se livre dans une interview exclusive à Marca. Il fait ainsi la une du quotidien ibérique. Le français s’est notamment expliqué sur sa signature à Barcelone : « Quand tout a été résolu, et que j’ai signé au Barça, j’ai appelé mon père et j’ai pleuré de joie. » Griezmann a également avoué qu’il s’attendait à être sifflé pour son retour à Madrid. « Je sais qu’il y aura des sifflets, cela fait partie du football. Ils m’ont beaucoup aimé et quand quelqu’un s’en va, ça peut faire mal ».

Les clés du dossier David Alaba

On reste en Espagne, avec le cas David Alaba. Le Barça l’apprécie beaucoup comme l’avait déjà révélé Mundo Deportivo il y a quelques jours. Un dossier dont le journal catalan livre les clés ce dimanche. D’abord le Bayern est ouvert à un départ, accepterait de l’utiliser comme monnaie d’échange, comme par exemple, sur une opération pour Ousmane Dembélé. D’ailleurs le latéral gauche autrichien veut partir. Son contrat avec le club bavarois se termine en 2021, et il n’a demandé pour l’instant aucune prolongation...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10