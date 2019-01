Éder Militão tout proche du Real Madrid

Le Real Madrid prépare déjà le prochain mercato estival et la saison prochaine. Et, semble-t-il, tout se passe bien pour les Merengues qui devraient voir le défenseur central du FC Porto, Éder Militão, débarquer dans la capitale espagnole en juin. En effet, Marca annonce que le joueur de 21 ans est tout proche de s’engager pour les triples champions d’Europe en titre en vue de la saison 2019-2020. Les Madrilènes devraient payer la clause libératoire du Brésilien. Celle-ci s’élève à 50 millions d’euros.

Un SMS de Conte à 100M€

Rappelez-vous, c’était à l’été 2017. Après un titre de champion d’Angleterre, le coach de Chelsea, Antonio Conte, avait indiqué à son attaquant, Diego Costa, qu’il ne comptait plus sur lui pour la nouvelle saison. Il lui avait donc envoyé un SMS pour le prévenir : « bonne chance pour l’année prochaine, tu n’es pas dans mes plans. » Le Daily Express revient ce matin sur cette histoire et estime le coût pour les Blues de ce texto à environ 100 millions d’euros. En effet, pour le remplacer, les Londoniens ont acheté Alvaro Morata (66 M€) puis Olivier Giroud (17 M€). Et actuellement, ils sont sur le point de recruter Gonzalo Higuain. Il s’agit donc sans doute du SMS le plus cher de l’Histoire de la téléphonie pour le tabloïd.

Piatek au Milan AC

Et tout semble lié sur ce mercato. Gonzalo Higuain en partance pour Chelsea, le Milan AC va devoir remplacer son attaquant, prêté par la Juventus Turin. Et selon la Gazzetta dello sport, il est déjà tout trouvé. Il s’agit du buteur polonais du Genoa, Krzysztof Piątek. Ce dernier devrait débarquer en Lombardie contre la somme de 40 millions d’euros. Une sacrée somme pour un joueur de tout juste 23 ans qui a débarqué de Pologne l’été dernier.