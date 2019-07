L’aventure de Gareth Bale en terres espagnoles touche à sa fin. Après six années passées de l’autre côté des Pyrénées, et quatre Ligues des Champions remportées, rien que ça, le Gallois fait ses valises et s’en va direction la Chine. Tous les médias espagnols sont unanimes, et son départ vers le Jiangsu Suning est imminent. L’officialisation pourrait même avoir lieu ce week-end...

C’est effectivement le club du groupe propriétaire de l’Inter qui va décrocher le gros lot, alors que d’autres comme le Beijing Guoan était encore sur le coup. Les détails de l’opération sont encore flous, mais tout porte à croire que le club de la capitale espagnole va recevoir un petit chèque. Le quotidien AS évoque ainsi un total de 20 millions d’euros auxquels il va falloir ajouter des variables. On rappelle qu’avec les nouvelles lois d’imposition en Chine, tout transfert est taxé double, ce qui limite la marge de manœuvre des clubs.

Gareth Bale va devenir le deuxième joueur le mieux payé du monde

Une petite consolation pour le Real Madrid donc, mais s’il y a un grand gagnant dans cette histoire, c’est bien le joueur de 30 ans. Alors qu’il était déjà le joueur le mieux payé du Real Madrid, avec des émoluments environnant les 17 millions d’euros annuels net, Gareth Bale va toucher encore plus en Chine. Le Telegraph explique ainsi qu’il va empocher plus de 1,1 million d’euros par semaine !

Ce qui nous donne un salaire annuel brut de 52,8 millions d’euros net par saison - ou 404 359 044 de Yuans. Il deviendrait ainsi le deuxième joueur le mieux payé de la planète, s’approchant considérablement de Lionel Messi. « Une offre incroyable » selon des proches du joueur consultés par le journal anglais. Le tout, sur une durée de trois ans... Autant dire que Gareth Bale a trouvé une belle porte de sortie...

