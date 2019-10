« À Madrid, je ne prenais pas de plaisir »

Malgré la trêve internationale où pas mal de joueurs sont concentrés sur leurs sélections respectives, l’actualité des clubs n’est jamais bien loin lors des rassemblements. Ce fut le cas hier pour Dani Ceballos lors d’un point presse avec la sélection espagnole. Le milieu de terrain, actuellement en prêt à Arsenal en provenance du Real Madrid, est revenu sur ces derniers mois compliqués au sein du club merengue. Et Ceballos n’a pas mâché ses mots et a envoyé une pique à peine déguisée à Zinedine Zidane. « À Madrid, je ne prenais aucun plaisir », a-t-il lâché. Une manière de signifier que son faible temps de jeu le touchait, lui qui ne jouait que 16% du temps au Real, selon As. Alors qu’aujourd’hui, malgré le turnover important d’Unai Émery à Arsenal, il passe 57% du temps sur la pelouse.

Le vestiaire du Barça à fond avec Griezmann

Depuis son arrivée au FC Barcelone, les petites polémiques se multiplient pour Antoine Griezmann. La presse espagnole se fait l’écho d’un problème d’intégration pour le Français au sein du vestiaire notamment avec Lionel Messi, qui aurait préféré voir revenir Neymar au Barça plutôt que Grizou. Ce matin, Sport explique que c’est tout un club qui va faire front autour du champion du Monde 2018 pour réussir son intégration. Plusieurs de ses coéquipiers et membres de l’encadrement technique devraient prendre la parole publiquement afin de soutenir Griezmann et indiquer qu’il n’y a aucun problème avec lui dans le vestiaire. Le but de cette opération : que l’ancien Madrilène se sente bien à Barcelone afin de donner son maximum et ainsi rapporter des titres au club blaugrana.

Gareth Bale en partance dès janvier ?

Mardi, la presse espagnole faisait ses gros titres sur Gareth Bale. Le Gallois voudrait absolument partir l’été prochain, lui qui en aurait ras le bol de la gestion de son cas par Zinedine Zidane et du peu de considération du club à son égard. Mais ce matin, le très sérieux journal britannique, The Times, explique le milieu offensif est tellement agacé par sa situation, qu’il voudrait même quitter le Real cet hiver, en janvier prochain. Il ne semble toujours pas avoir digéré le fait que son club ait fait capoter son transfert cet été vers la Chine à la dernière minute. Ce qui lui aurait permis d’éviter cette situation.

