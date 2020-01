Xavi favori pour remplacer Valverde au Barça

En Espagne, un homme fait la Une des journaux : Xavi Hernandez. L’ancien métronome du Barça pourrait bien revenir à la maison si on en croit la presse catalane. Car la place d’Ernesto Valverde sur le banc blaugrana serait grandement fragilisée après la défaite en Super Coupe d’Espagne. Et comme le rapporte ce vendredi Mundo Deportivo, le Barça lance l’offensive pour Xavi, lui qui est actuellement entraîneur d’Al Sadd au Qatar. Il aurait eu une réunion avec les dirigeants catalans qui lui auraient proposé le poste. Il pourrait ainsi prendre les rênes de l’équipe en juin prochain et même avant affirme le quotidien ibérique. Il fait aussi la Une de Sport, qui parle carrément de tremblement de terre pour Xavi. Ce dernier est vu comme l’homme qui peut mener à bien le nouveau projet sportif barcelonais. Enfin l’ancien international espagnol fait aussi la Une de As qui résume bien la situation : « le Barça cherche son Zidane ».

Eriksen veut 10M€ par an

On part maintenant en Italie, où on parle mercato. C’est très chaud pour Christian Eriksen à l’Inter. Selon La Gazzetta dello sport, l’international danois serait partant pour venir à Milan et ce dès le mois de janvier. Le journal italien nous livre également les exigences du joueur de Tottenham, en termes de salaire. Eriksen demanderait au moins 10M€ net par an. On parle aussi du cas Giroud dans l’édition du jour de La Gazzetta. L’Inter serait tout proche d’un accord avec Chelsea concernant le joueur français. La direction intériste aurait ainsi proposé 4 millions d’euros, avec un million d’euros supplémentaire sous forme de bonus. Les Blues demandent un montant fixe de 5 millions d’euros, avec ce même bonus. Les négociations avancent donc, et un accord pourrait bientôt aboutir.

Chiesa a une porte de sortie

Toujours en Italie, et toujours à propos de l’Inter Milan, une cible du club d’Antonio Conte fait les gros titres. Il s’agit de Federico Chiesa, l’un des espoirs du foot transalpin qui évolue pour l’instant à la Fiorentina. Mais ce dernier est également un dossier que la Juventus aimerait boucler. On en parlait déjà cet été, mais cette fois son propriétaire semble accepter le départ de son joueur. « Je voudrais que Federico reste mais s’il veut s’en aller... », a déclaré Rocco Commisso qui semble s’être fait une raison. Pour Tuttosport en tout cas, ces mots sont un feu vert pour un départ de Chiesa. Reste maintenant à savoir quelle sera sa destination.