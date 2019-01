Franck Ribéry et son steak en or

Le quotidien Bild a surpris tout son monde ce matin avec sa une. Le média allemand a choisi de consacrer sa première page aux vacances de Franck Ribéry à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et une séquence a retenu l’attention du journal : celle où l’on voit le Français préparer un steak avec le fameux Salt Bae. Ce dernier propose notamment au milieu offensif de recouvrir la viande de paillettes d’or. Une séquence qui a amusé les Allemands surtout que ceux-ci ont révélé que le steak valait 1 200 euros ! Quand on aime, on ne compte pas.

Leroy Sané, héros de Manchester City - Liverpool

Le choc au sommet Manchester City - Liverpool a tenu toutes ses promesses hier soir. Et ce sont finalement les Citizens qui se sont imposés, 2-1. La victoire a été obtenue grâce à l’international allemand, Leroy Sané. Le milieu offensif a régalé et fait la une des principaux journaux anglais ce matin. Ces derniers enchaînent les jeux de mots comme le Sun qui juge que c’est « InSané » - « fou » en français -. Le Daily Star, de son côté, trouve que l’Allemand a fait « Sansation ». Les tabloïds anglais ne manquent pas aussi de préciser que la course au titre est relancée pour 11 millimètres. C’est l’écart qu’a laissé le ballon sur la ligne de but de Manchester City en fin de match alors que Liverpool aurait pu égaliser. Quand on vous dit que le football ne se joue à rien...

Gareth Bale encore blessé

Mauvaise soirée pour le Real Madrid hier. En match en retard de la 17e journée de Liga, les Merengues ont concédé le match nul sur la pelouse de Villarreal (2-2). Et en plus de cette contre-performance, les triples champions d’Europe en titre ont une nouvelle fois perdu Gareth Bale sur blessure. Le Gallois a dû quitter ses partenaires avant la fin de la rencontre. AS précise ce matin qu’il s’agit de la 22e blessure de l’ancien joueur de Tottenham depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2013.