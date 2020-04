10. Brighton & Hove Albion - maillot extérieur de la saison 1991-1992

On commence en douceur avec ce maillot extérieur de Brighton & Hove Albion de la saison 1991-1992. À l’époque, les Seagulls évoluaient en deuxième division et étrennaient une tenue extérieure particulière. Ce mélange artistique de rose et blanc n’était pas très télégénique. On vous laisse juger par vous-même.

9. Hudderslfield Town - maillot extérieur de la saison 1991-1992

En 1991, les designers de maillots étaient inspirés... ou pas. Après Brighton, place au maillot extérieur d’Huddersfield Town, qui jouait en troisième division anglaise à l’époque. Ce maillot rouge-noir-blanc, avec cet effet de vagues audio, pouvait faire mal aux yeux. Pas suffisamment pour Puma, qui a décidé de rééditer ce maillot pour la saison 2017-2018.

8. Estonie - maillot du gardien Mart Poom 1996

En 1996, Mart Poom, le gardien de l’Estonie, s’est particulièrement fait remarquer durant les éliminatoires de la Coupe du Monde 1998. Pour deux raisons. Premièrement, c’était un bon gardien, qui a d’ailleurs fait une honorable carrière en Angleterre en ayant même fini troisième portier d’Arsenal en 2005-2006. Deuxièmement, son maillot était pour le moins original avec ces couleurs folkloriques et son look inca.

7. Munich 1860 - maillot "150 ans" 2010

Pour fêter les 150 ans du Munich 1860, l’équipementier allemand Erima a souhaité rendre hommage à l’histoire du club. L’intention était louable mais la réalisation laissait à désirer. Au final, on retrouvait plusieurs photos historiques éparpillées sur le maillot avec un filtre bleu et des contours dorés. Hommage raté !

6. Athletic Bilbao - maillot européen 2004-2005

Avant la saison 2004-2005, le designer Dario Urzay décide de concocter un maillot spécial pour l’Athletic Bilbao, baptisé "Ketchup", pour les futures joutes européennes. Le résultat est catastrophique et les fans du club basque se réunissent pour forcer le club à ne jamais porter cette tenue. Ils obtiendront gain de cause mais le mal est fait.

5. Reggina - maillot spécial derby 2012

Avant le derby de la "Reggio de Calebre" contre Crotone en Serie B, la Reggina dévoile un maillot spécial. Ce maillot est effectivement très spécial puisqu’il affiche le torse nu d’une statue grecque. Cette tunique n’a même pas impressionné les joueurs de Crotone puisque les deux équipes se sont séparées sur un score nul (1-1).

4. La Hoya Lorca - maillot extérieur 2013/2014

Promue en troisième division espagnole en 2013, La Hoya Lorca décide de marquer le coup en dévoilant un maillot extérieur inspiré du brocoli, le légume phare de la région de Murcie où se situe le club. Bon appétit !

3. Cultural y Deportiva Leonesa - maillot third 2014-2015

Toujours en troisième division espagnole mais en 2014 cette fois. Le club de Cultural y Deportiva Leonesa souhaite une tenue élégante. L’équipementier Hummel s’exécute en concoctant une tenue qui reprend l’allure d’un smoking avec un nœud papillon, une chemise blanche et une veste noire. Sauf que le maillot ressemble plutôt à une tenue de Lego qu’à un vrai maillot de foot élégant.

2. Les Caribous du Colorado - maillot domicile 1978

Le charme des équipes sportives américaines, ce sont d’abord ces noms donnés aux équipes. Avec un nom comme les Caribous du Colorado, les pensionnaires de Denver se sont donnés les moyens de marquer les esprits pour leur seule et unique saison en NASL. Et le pari fut réussi mais pas pour les bonnes raisons. Avec cette frange de cowboy, la tenue des Caribous est effectivement entrée dans l’Histoire des maillots les plus laids jamais conçus. Les Colorado Rapids (MLS) ont quand même tenu à rééditer ce maillot en 2014.

1. CD Palencia - maillot playoffs 2016

Avant les playoffs pour accéder à la deuxième division espagnole, le Club Deportivo Palencia Balompié balance un maillot inédit puisqu’il dévoile l’anatomie du corps humain. Ce maillot conçu par Kappa a évidemment beaucoup fait parler de lui mais c’était justement le but du club de Castille-et-Léon, qui avait lancé le #Nosdejamoslapiel pour dire à leurs supporters que les joueurs donnaient leur peau pour le club. Le message aurait pu passer autrement, non ?