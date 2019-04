Zidane : « Je ne peux pas défendre mes joueurs »

En Liga, les Merengues ont été battus par le Rayo Vallecano (1-0). Et après la défaite des siens, Zinedine Zidane a des mots très durs envers son équipe. pour le journal Marca, « Madrid fait éclater Zidane ». Il est vrai qu’il est rare de voir le Français sortir de ses gonds de la sorte. « Aujourd’hui je ne peux pas défendre mes joueurs », a avoué le coach de la Casa Blanca, comme le rapporte le journal ibérique. « Nous n’avons rien fait, ni courir, ni gagner des duels [...] je suis très en colère ». As aussi fait sa couverture sur ces déclarations et a choisi de titrer sur l’une d’entre elle : « Il faut demander pardon ».

Conte, entre Inter et l’AS Roma

En Italie, la rumeur d’Antonio Conte qui arriverait sur le banc de l’AS Rome revient avec insistance depuis quelques jours déjà. Et si l’ombre de Conte plane au-dessus de Rome et de Claudio Ranieri, « attention à l’Inter », avance le Corriere dello Sport . Car Zhang, le président des Nerazzurri a décidé de se décharger sur Luciano Spalletti, l’entraîneur en place. En cette fin de saison, l’ancien sélectionneur de la Nazionale attise donc les convoitises en Italie, et les deux clubs devraient se livrer un sacré duel cet été, si on en croît les informations du journal transalpin

29 millimètres de bonheur à City

En Angleterre, Manchester City a eu chaud et même très chaud. Ça s’est joué à quelques centimètres seulement, et même quelques millimètres. Car les hommes de Pep Guardiola ont gagné leur match à Burnley (1-0). Et sur le but, la balle a franchi la ligne d’un rien, 29,15 mm pour être précis. Un peu moins de 3 cm qui fait beaucoup de plaisir à Sergio Agüero et aux Citizens, comme le rapporte le Sun. Pour le Daily Mail, « City avance légèrement dans la course au titre » et fait dans le jeu de mot avec "inch", les pouces, qui est l’unité de mesure outre-Manche. Le Daily Telegraph fait aussi sa Une sur ces quelques centimètres : « Agüero pousse un peu plus près City du titre » titre le journal britannique.