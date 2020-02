Bale n’a pas voulu faire de compromis

Du côté de l’Angleterre, on apprend quelques éléments intéressants des négociations pour un retour de Gareth Bale à Tottenham. Selon The Times, les Spurs étaient très intéressés par cette opération et ont fait le forcing. Mais ils se sont heurtés à plusieurs problèmes. D’abord, le fait que le Gallois ne soit pas prêt du tout à baisser son salaire, lui qui gagne 2M£ par mois, soit 2,4M€. Le président de Tottenham, Daniel Lévy, ne souhaitait pas non plus créer trop d’écart avec les salaire de ses autres joueurs. Le board du club londonien était pourtant optimiste quant à la possibilité de trouver un accord, mais l’intransigeance de Bale concernant ses émoluments a semble-t-il bloqué toutes possibilités de départ. Et d’ailleurs, poursuit le journal, il semble probable que l’ailier gallois reste à Madrid jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2022...

Une opération à 250M€ pour Pogba

En Italie, le mercato de l’Inter fait les gros titres. Il faut dire que les Nerazzurri ont une nouvelle fois agité le marché des transferts et ont enregistré 3 renforts. Avec Eriksen de Tottenham, Young de Manchester United et Victor Moses qui est prêté par Chelsea l’effectif d’Antonio Conte s’étoffe encore. D’ailleurs pour le Corriere dello sport, le technicien italien ne pourra plus se cacher, et il n’a plus d’excuse. Seul point qui a capoté l’arrivée de Giroud, mais le journal transalpin y voit une promesse pour juillet. D’ailleurs, Tuttosport aussi parle d’un mouvement à venir l’été prochain, celui de Paul Pogba à la Juventus. Déjà tant de fois évoqué, le retour de la Pioche à Turin ferait grand bruit, mais ne sera pas évident à boucler. D’après le quotidien, la Vieille Dame prépare la voie, avec une opération d’un coût total de 250M€, mais qui a été facilitée par le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United.

« Bien plus qu’un derby »

En Espagne, la plus grosse affiche du week-end est certainement le derby de Madrid, entre le Real et l’Atlético. La rencontre se jouera à 16h (à suivre sur notre live commenté), ce samedi au Santiago Bernabeu. Selon As, ce sera un derby à deux visages, entre un Real lancé à pleine vitesse, et l’Atlético en pleine déprime. Marca aussi en fait sa Une et voit dans ce duel, « bien plus qu’un derby ». Le journal ibérique précise d’ailleurs que Yannick Carrasco qui a fait son retour chez les Colchoneros, fait bien partie du groupe pour le match. Peut-être rejouera-t-il ses premières minutes à l’Atlético face au rival madrilène...