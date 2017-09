Le mercato est terminé. En France, le Paris Saint-Germain s’est notamment renforcé avec Neymar et Kylian Mbappé, alors que l’AS Monaco a aussi beaucoup bougé pour remplacer les nombreux départs. Des clubs comme l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Etienne et le LOSC ont aussi été particulièrement actifs, tous à un degré différent. Mais, s’ils le souhaitent, les clubs de Ligue 1 et d’ailleurs peuvent encore se renforcer avec les joueurs qui n’ont pas de contrat. Et dans cette liste, il y a des noms susceptibles d’être intéressants. A commencer par le poste de gardien de but, où des portiers comme Cédric Carrasso, l’ancien mancunien Anders Lindegaard et... Apoula Edel sont disponibles gratuitement !

En défense, il y a de bons défenseurs centraux expérimentés à saisir. On pense à Marko Baša, qui a quitté le LOSC cet été, ou Joleon Lescott, fort d’une belle expérience dans le championnat anglais. Jacques Faty, l’international algérien Essaïd Belkalem ou Cédric Mongongu sont aussi disponibles. Sur les flancs, on pense à Silvio, Bacary Sagna, Abdoulaye Konko ou José Bosingwa, ou encore Arthur Boka, De Ceglie, José Enrique, Trémoulinas ou Palmieri. Dans l’entrejeu, il y a aussi des opportunités à saisir. Cambiasso, Akpa Akpro, Alou Diarra, Didier Digard, Kankava, Joe Ledley, Suley Muntari, Youssouf Mulumbu, Mounir Obbadi ou Joe Ledley pourraient rendre de beaux services à des équipes de milieu ou de bas de tableau de Ligue 1.

Dans des positions un peu plus offensives,on retrouve des joueurs comme Diego Capel, Ashkan Dejagah, Maurice-Belay, Jonathan Pitroipa ou José Antonio Reyes. Enfin, pour les postes les plus offensifs, il y a du beau monde, notamment chez les Italiens. Alessandro Diamanti ou Alberto Gilardino sont disponibles, comme Jacques Zoua ou Giuseppe Rossi, auteur de quelques prestations sympathiques au Celta la saison dernière. Marouane Chamakh ou Rickie Lambert sont également libres de tout contrat. Les directeurs sportifs des clubs français sont prévenus !