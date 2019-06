De Ligt est d’accord

En Italie, on arrive enfin au dénouement dans le dossier Matthijs de Ligt. C’est en tout cas ce que le quotidien Tuttosport, spécialiste de la Juventus, affirme aujourd’hui. À sa Une, le journal annonce un accord entre le club turinois et le prodige néerlandais de 19 ans. Un arrangement aurait été trouvé sur le salaire. À présent, son agent Mino Raiola devra convaincre l’Ajax Amsterdam d’accepter l’offre des Bianconeri. On rappelle que Moise Kean pourrait être inclus dans la transaction. En tout cas, l’optimisme grandit à la Juventus pour conclure l’affaire dès cette semaine.

Pogboom, le retour

Outre Matthijs de Ligt, l’autre gros dossier chaud des champions d’Italie pour cet été, c’est le retour de "Pogboom", Paul Pogba. Le Corriere dello Sport révèle que le sponsor Adidas est entré dans la danse et que les négociations ont décollé grâce à ça ces derniers jours. La marque aux trois bandes est à la fois l’équipementier de Manchester United, de la Juventus et de l’international français, alors on comprend mieux le pourquoi du comment.

200 M€ pour le Bayern Munich

En Allemagne, le journal Bild s’intéresse au mercato du Bayern Munich. Une enveloppe de 200 millions d’euros aurait été réservée pour recruter une superstar cet été. Et si le dossier Leroy Sané échoue, puisque les négociations avec Manchester City semblent compliquées, ce serait Ousmane Dembélé qui serait visé en plan B. Un dossier qui pourrait être étroitement lié à ceux de Neymar et Griezmann. Puisque si le Barça recrute autant, il ne pourra pas empiler les joueurs dans le secteur offensif, et devra donc vendre un ou plusieurs de ses éléments.

