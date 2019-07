Semaine animée au Barça

En Espagne, Mundo Deportivo annonce une grosse semaine au FC Barcelone. Le club blaugrana souhaite boucler quelques dossiers très vite, notamment ceux de Malcom et Rafinha. L’ancien bordelais est dans le viseur d’Arsenal, Everton et Dortmund. Le second a reçu des offres de Valence, l’AC Milan et la Fiorentina. Dans le même temps, les dirigeants barcelonais veulent recruter un latéral gauche et la seule piste chaude reste Junior Firpo, du Bétis Séville.

Umtiti sacrifié

Toujours au Barça, Mundo Deportivo nous apprend également que l’international autrichien du Bayern Munich David Alaba est toujours courtisé par le club, et que pour pouvoir le recruter, Samuel Umtiti serait poussé vers la sortie. Avant de penser à Junior Firpo, David Alaba était la priorité des dirigeants du Barça qui ont même pensé inclure Ousmane Dembélé dans la transaction. Le problème, c’est que les deux Français, Dembélé et Umtiti, ne veulent pas quitter le Barça cet été.

Lukaku a 7 jours

En Italie, le dossier Lukaku fait les gros titres du journal Tuttosport. Il reste sept jours pour conclure d’après le quotidien italien. En effet, le mercato anglais s’achève le 8 août et Manchester United souhaite finaliser la vente de son buteur d’ici lundi prochain pour pouvoir le remplacer au plus vite. La Juventus est en pole position sur ce dossier, grâce au possible échange avec Paulo Dybala. Mais attention à l’Inter qui reste dans le coup.

