La Premier League réfléchit à terminer la saison à huis clos

En Angleterre où comme tous les championnats, la Premier League est à l’arrêt au moins jusqu’au 4 avril ! Sauf que la pandémie du Coronavirus est toujours aussi incertaine alors les clubs du royaume de sa Majesté commencent à réfléchir à une solution pour terminer la saison. Selon le Daily Star, la Premier League envisage d’aller au terme du championnat à huis clos. En effet, les diffuseurs TV font pression pour reprendre le plus rapidement les matches car le manque à gagner financier est énorme pour eux. Et la solution qui semble être la plus adaptée et de jouer à huis clos. A noter qu’en France, Le Progrès rapporte que Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, milite pour que la Ligue 1 se termine avant la fin juin obligatoirement. « Si on veut sauver la Ligue 1, il faut absolument la terminer avant le 30 juin. Il faut faire des choix, être courageux. Laisser tomber la C1, les finales de Coupes et les matches internationaux. Pour se consacrer uniquement au Championnat. » Alors que l’OL est en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et en ballottage favorable pour les 8es de finale de la Ligue des champions, après sa victoire 1-0 contre la Juventus, le boss rhodanien est prêt à mettre cela de côté pour donner la priorité au championnat. À voir s’il sera entendu par les autres présidents et surtout la LFP.

Le Real Madrid perd un de ses présidents emblématiques

En Espagne,c’est une triste nouvelle qui est à la Une du journal AS ! En effet, hier soir on a appris le décès de Lorenzo Sanz, l’ancien président du Real Madrid de 1995 à 2000. Pour le quotidien madrilène c’était l’homme de la Septième, la première Ligue des champions depuis 32 ans à l’époque. À La tête des Merengues, il a remporté deux Ligues des champions en 1998 et en 2000. Il est l’homme du retour au premier plan du Real au début des années 2000. Même chose en Une de Marca qui rend hommage à l’ancien président, décédé du coronavirus à l’âge de 76 ans. La publication dit adieu au président qui avait monté une équipe de stars avec des joueurs tels que Davor Suker, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Fernando Hierro ou encore Raul, avec un certain Jupp Heynckes sur le banc. « Aujourd’hui, le madridisme pleure la perte d’un président qui a consacré une grande partie de sa vie à sa grande passion : le Real Madrid », a d’ailleurs déclaré le club dans un communiqué qui lui rendra un hommage « dès que possible. »

Aymeric Laporte dans les petits papiers du Barça

Toujours dans la péninsule mais du côté de Barcelone cette fois ! Et c’est un Français qui est à la Une du Mundo Deportivo. Selon le journal catalan, Aymeric Laporte est dans le viseur du FC Barcelone. Le Barça a réactivé son intérêt pour le défenseur central de Manchester City qui correspond au profil recherché. Alors que Samuel Umititi est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, son compatriote serait le remplaçant idéal. Et le Barça a un atout dans sa manche. Alors que City est privé de Coupes d’Europe, les Blaugranas veulent en profiter pour le convaincre de rallier le la Catalogne cet été.