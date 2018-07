On démarre cette semaine avec les chants sur Umtiti et Mbappé, un supporter anglais qui saute d’un bus, le montage de Neymar suite à l’élimination du Brésil, le message de Matuidi aux supporters français, Ronaldinho qui nous met au défi, les Neymar Challenge qui se multiplient, des supporters anglais qui célèbrent leur victoire chez Ikea, ou encore Dembélé qui crée le Winchester FC, détourné ensuite par les internautes.

On poursuit avec Joe Penney qui est fan de l’Équipe de France, le maillot original d’un Anglais avec le flocage de Kane, Mbappé qui répond à Mendy, Pogba et Griezmann, Cabella et Jul qui jouent au foot ensemble, la SNCF qui trolle Thierry Henry, Evra qui supporte l’Équipe de France à sa manière, l’incroyable photo des Champs Élysées lors de la victoire en demi-finale des Bleus, et même la réaction de Macron sur le but d’Umtiti.

On termine avec Raymond Domenech qui se fait courser, la belle accolade entre Deschamps et Henry, la réaction des Anglais après le but face à la Croatie, un Français qui montre son amour pour l’alcool, la célébration d’Umtiti qui inspire les internautes, un Écossais qui trolle les Anglais, et enfin, l’histoire d’amour terminée entre le Real Madrid et CR7.