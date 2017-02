Toulouse affrontait Angers cet après-midi, et le Tef a tout simplement humilié son rival, avec une large victoire 4-0. Andy Delort, titulaire pour son premier match sous le maillot violet, frappait d’entrée avec un but en tout début de seconde période. Braithwate, sur penalty (57e), et Trejo (69e) se mêlaient à la fête, avant que Toivonen ne vienne mettre la cerise sur le gâteau (89e).

Les trois points permettent aux Toulousains de mettre fin à cette triste série de quatre défaites. Les troupes de Pascal Dupraz restent dixièmes. Angers pointe de son côté à la dix-huitième position.