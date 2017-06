Le Parisien fait le point sur le mercato de la réserve du Paris SG. Et visiblement, les départs s’annoncent nombreux. Si nous vous annonçons depuis bien longtemps le départ du latéral Fodé Ballo-Touré (20 ans) vers Lille, d’autres devraient suivre.

Dan-Axel Zagadou (17 ans) hésite toujours entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, où il rejoindrait Mahamadou Dembélé (18 ans), qui y a déjà signé. Yohan Demoncy (21 ans), habitué de la Youth League ces dernières années, et Gaëtan Robail (23 ans) devraient être prêtés. Ce dernier est suivi par Metz, Tours et Quevilly-Rouen Métropole.