Real Madrid : les doutes d’Arrigo Sacchi sur Kylian Mbappé

À quinze jours de la fin de saison du PSG, il n’y a plus grand intérêt pour Kylian Mbappé de garder le secret de son avenir. Il faut le dire : le suspense est relatif et sa future signature au Real Madrid ne fait plus vraiment de doutes. Mais dans un collectif de champions comme celui-ci, le Français va désormais devoir entrer dans les cases, ce qui nourrit quelques doutes chez la légende italienne, Arrigo Sacchi.

La suite après cette publicité

«Je suis curieux de voir comment Mbappé va réussir à s’insérer dans la mécanique du Real, a exprimé le double vainqueur de la C1 avec l’AC Milan. Lorsque vous effectuez certains achats, vous devez toujours faire attention à la manière dont le joueur s’intègre dans sa nouvelle réalité. Mais je pense aussi que Carlo (Ancelotti) sera capable de gérer cette situation. Il a créé un groupe avec un caractère très fort et il me l’a d’ailleurs répété lors du coup de téléphone. Ce sont tous des gars formidables qui ont compris l’importance du collectif.»