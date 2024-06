RC Lens : le président Joseph Oughourlian calme le jeu pour Raphaël Varane

Libre cet été, Raphaël Varane (31 ans) a déjà quitté Manchester United et se retrouve désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Il n’en fallait pas plus pour lancer la rumeur lensoise avec un retour au sein de son club formateur. Le joueur lui-même n’a pas fermé la porte et a expliqué vouloir finir sa carrière «soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens.» Il a ensuite ajouté ceci : «un retour en France ? Tout est possible. Je suis en fin de contrat, c’est la première fois dans ma carrière. Je vais prendre le temps de bien me poser pour y réfléchir.»

Présent en conférence de presse ce lundi, le président du club artésien Joseph Oughourlian a commenté une potentielle arrivée de Raphaël Varane. Selon lui, cela s’annonce compliqué : «je n’ai pas cette information que le dossier était avancé. Je ne me reconnais pas dans beaucoup d’articles. Pour un investissement comme ça, quelqu’un m’aurait sans doute consulté. Pour le fan que je suis, c’est mon rêve. Pour le président, il n’y a pas de négociation, il faudra voir les éléments financiers. Quand on fait un discours de rigueur, il faut regarder les éléments.»