PSG : Milan Škriniar n’a pas dit son dernier mot !

Référence parmi les défenseurs centraux en Europe suite à six saisons de qualité entre 2017 et 2023 du côté de l’Inter Milan, Milan Škriniar (29 ans) arrivait libre l’été dernier. Voulant s’offrir un nouveau défi en sortant de sa zone de confort, le Slovaque avait été séduit par l’approche du Paris Saint-Germain. Sur le dossier pendant un an, les Franciliens étaient passées à l’attaque au mercato estival 2022 et hivernal 2023 mais s’étaient résignés à attendre que le natif de Žiar nad Hronom soit libre. Le début d’une belle histoire d’amour ? Pas vraiment puisque les performances de Milan Škriniar ont oscillé entre le correct et le mauvais, livrant un bilan d’ensemble plutôt décevant.

Disputant 32 matches (1 but), il est d’ailleurs sorti des radars en fin de saison avec 5 titularisations sur l’année 2024 pour 0 apparition en Ligue des Champions. Un déclassement sur lequel il est revenu dans un entretien pour le média slovaque Sport Web. Il a d’ailleurs admis que son niveau après la blessure était en deçà des attentes : «jusqu’à ma blessure, j’étais l’un des joueurs les plus utilisés de l’équipe. Je devais être absent pendant quatre mois et demi, mais je suis revenu deux mois plus tôt. Bien sûr, cela aurait pu être mieux après la blessure. Il y a beaucoup de concurrence et il faut se battre pour obtenir une place. Quand l’entraîneur avait besoin de moi, j’étais prêt pour cinq, dix minutes… Et je suis heureux d’avoir joué des matches complets à la fin de la saison.»

Pas question de partir pour Milan Škriniar

Justement, Milan Škriniar est revenu aux affaires bien plus rapidement et a notamment été galvanisé par l’Euro 2024 qu’il disputera avec la Slovaquie. Motivé sur la fin de saison, il sait que sa condition physique n’a pas plaidé pour lui au moment de contester une place de titulaire : «pour moi, ce n’était pas très douloureux, mais ça montrait que c’était sérieux. Les premières informations m’ont fait peur. Je me suis dit qu’il était impossible que je sois absent aussi longtemps. La durée du traitement est propre à chacun, c’est important de travailler sur soi. J’ai été opéré au Qatar et la prise en charge au moment de la blessure a été excellente. J’ai été heureux de pouvoir m’entraîner avec l’équipe après seulement deux mois et demi. L’idée de l’Euro m’a également motivé à revenir.»

Conscient d’avoir un jeu exigeant physiquement, Milan Škriniar sait que cela a eu un impact sur son rendement : «je sais que si je ne suis pas en parfaite condition physique, je ne peux pas être performant. Je ne dis pas que je n’ai pas joué à la fin de la saison parce que j’étais encore blessé. Dès que je suis revenu dans l’équipe, j’étais prêt à jouer. C’est comme ça maintenant.» Mis sur le banc désormais au Paris Saint-Germain, Milan Škriniar va devoir batailler et des rumeurs de départ ont commencé à naître. Pour autant, pas question de jeter l’éponge pour le vainqueur de la Serie A 2021 : «je n’y ai pas prêté attention. Mais ça m’a glacé quand ma femme, mon père, ma mère, mon frère m’ont posé la question. Je n’ai rien entendu de tel de la part de l’entraîneur ou du directeur sportif du club, personne ne m’a dit qu’ils ne comptaient pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club. La blessure m’a ralenti, mais j’avance. Je suis bien à Paris, je n’ai jamais regretté d’avoir franchi le pas. C’est un excellent club à tous points de vue. Les trois trophées que nous avons remportés sont venus s’ajouter à ma collection.» C’est donc revanchard que Milan Škriniar entend reprendre son histoire avec le Paris Saint-Germain à la rentrée.