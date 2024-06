Naples, PSG : Victor Osimhen a choisi où il veut jouer !

Dans les prochaines heures, Kylian Mbappé deviendra officiellement joueur du Real Madrid. Le club de la capitale espagnole annoncera la signature de sa nouvelle star au courant de la journée. Et la quête de son remplaçant démarre donc officiellement maintenant, même si on imagine qu’en coulisses, la direction parisienne s’est penchée sur le dossier depuis un moment déjà.

La suite après cette publicité

De nombreux noms sont ainsi sortis ces derniers jours, comme celui de Rodrygo Goes (Real Madrid), qui a finalement déclaré ne pas vouloir quitter Madrid. Nous vous avons aussi expliqué en exclusivité ce week-end que Naples tente le tout pour le tour pour conserver Khvicha Kvaratskhelia - convoité par les Parisiens - et des négociations sont en cours pour une prolongation.

À lire

Le salaire XXL de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’Angleterre en panique avant l’Euro 2024

Osimhen a un club en tête

Quant à son collègue d’attaque Victor Osimhen, aussi suivi par le PSG pour l’après-Mbappé, Naples pourrait en revanche donner son feu vert en cas de bonne offre. La Gazzetta dello Sport dévoile ainsi que les Napolitains attendent clairement une offre pour l’ancien Lillois, ce qui leur permettrait de lancer leur mercato et de faire de grosses économies salariales. L’idée est de récupérer 120 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.

La suite après cette publicité

L’occasion pour le PSG de se positionner sérieusement ? Oui, et non. Naples est vendeur, et pour l’écurie italienne, la future destination du joueur importe peu tant que l’argent entre dans les caisses. Mais le joueur lui n’a qu’un rêve : jouer en Premier League. Le média explique qu’il veut jouer à Chelsea s’il pouvait choisir, car c’est le club où jouait son idole Didier Drogba. Cela ne veut pas dire qu’il refusera le PSG dans le cas où les Parisiens se positionnent avec une offre concrète, mais ce n’est pas la destination qu’il privilégie pour l’instant…