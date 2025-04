PSG : Youri Djorkaeff très élogieux avec Ousmane Dembélé

La mue d’Ousmane Dembélé n’a évidemment échappé à personne cette saison. D’un joueur souvent moqué pour sa maladresse devant la cage, l’international tricolore est devenu cette saison un véritable animal à sang glacé, et il enfile désormais les buts comme des perles (24 en 2025). Dans un entretien accordé au Parisien, le champion du monde 1998, Youri Djorkaeff, a usé de mots sympas à l’égard de l’attaquant parisien.

«Ce qui me plaît, c’est que toutes ses prises d’information et de décision sont en osmose avec le groupe et avec l’entraîneur. Dembélé, comme tous ses coéquipiers, joue hyper libéré. S’il doit tenter quelque chose, il le tente. S’il doit tirer, il tire. S’il doit faire la passe, il passe. On ressent la confiance de l’entraîneur derrière. Ce qui me fait vraiment plaisir pour Dembélé, Barcola, Doué et les autres, c’est qu’il y a une envie de prendre le ballon. Même dans les moments difficiles. Quand Paris est mené 2-0 par City au Parc, on a vu des joueurs qui venaient prendre le ballon», a indiqué le «Snake».