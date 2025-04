«Ça n’a pas été difficile de choisir entre le Real Madrid et l’argent» : Kylian Mbappé balance ses vérités !

C’est l’attraction principale du Real Madrid depuis son arrivée au Real Madrid depuis son arrivée l’été dernier. Kylian Mbappé n’a cessé de faire couler de l’encre ces derniers mois : «c’est incroyable d’être ici. J’ai rêvé pendant des années de jouer pour le Real Madrid et aujourd’hui mon rêve est devenu réalité. Je suis un garçon heureux. Je suis fier de réaliser mon rêve et de devenir un joueur du meilleur club de l’histoire du football. Je vais donner ma vie au Real Madrid». En ces mots, l’ancien joueur du PSG avait placé la barre très haut pour sa première campagne sous le maillot Merengue. Sur le plan invidiuel, il est difficile de lui reprocher quoique ce soit malgré des passages plus en deça de son niveau réel. Lors de sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a fait face à plusieurs critiques concernant son adaptation et ses performances. Parmi les points soulevés figuraient son positionnement parfois hasardeux, le conduisant fréquemment à être signalé hors-jeu, sa participation défensive jugée limitée, ses lacunes dans les duels aériens et une certaine imprécision dans ses centres.

En décembre 2024, Mbappé lui-même a reconnu ces difficultés lors d’un entretien, admettant que son début de saison n’était pas à «la hauteur de ce qu’on attendait», tout en soulignant l’importance de la seconde partie de la saison pour démontrer sa valeur. Plus récemment, ce weekend, des critiques ont émergé après une défaite du Real Madrid contre Valence. Le journaliste Tomás Roncero a exprimé sa frustration, déclarant que «Mbappé ne serait jamais Cristiano» en raison d’un prétendu manque d’instinct tueur comparé à Cristiano Ronaldo. Pourtant, la semaine dernière, face à Leganés, les Merengues sont allés décrocher un succès pénible au mérite de leur Français (3-2), auteur d’une panenka sur pénalty et d’un but sur coup-franc indirect. Après la rencontre, Mbappé était évidemment tout sourire au micro de Real Madrid TV. Il a d’ailleurs égalé le record de buts de sa première saison madrilène (33) :

Mbappé dévoile les coulisses de sa première année

Dans un grand entretien accordé à la chaîne La Sexta, Kylian Mbappé a sorti la carte de l’honnêteté sur ses 6 premiers mois au Real Madrid : «je suis très heureux d’être ici, de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture. Je suis très concentré sur le football ; nous jouons tous les trois jours et je n’ai pas de temps pour autre chose. Les gens sont très ouverts, je sens leur affection. J’aime la nourriture, surtout le jambon. Parler espagnol est un effort que je pense devoir faire en venant vivre en Espagne. Maintenant, j’ai un problème : on me parle trop vite. Je l’ai appris à Paris ; beaucoup de mes coéquipiers le parlaient. Pochettino aussi. Je rêve chaque jour de jouer ici. Zidane était mon idole, j’ai commencé grâce à lui. Ce club a une aura que les autres n’ont pas. C’est le meilleur du monde. Depuis l’arrivée de Cristiano, je suis chaque match ; c’était mon autre idole. J’avais ce rêve, et maintenant, c’est une réalité. C’est une belle vie, on sait ce que ça signifie de jouer ici. Mais j’arrive toujours sur le terrain avec enthousiasme. Je joue toujours avec humilité, et c’est comme ça qu’on doit être quand on arrive dans n’importe quel club, pas seulement à Madrid. Quand j’ai dû attendre seul dans le tunnel, ce furent les cinq minutes les plus longues de ma vie. 80 000 personnes, je m’attendais à cette folie. Le club m’avait prévenu que le stade serait bondé, mais pour moi, c’était un plaisir. Les gens comprenaient que le Real Madrid était mon rêve et que nous partagions une passion. Zidane était là, mais c’était une surprise ; je ne l’ai vu qu’après».

Par la suite, l’international français est revenu sur sa signature tonitruante à Madrid avec ce contrat historique et unique dans l’histoire du club madrilène, mais aussi sa relation avec Florentino Perez : «c’est quelque chose qui peut arriver. Dans ma vie, je ne pensais qu’à jouer au football, mais ça vient à vous et vous devez le gérer de la meilleure façon possible. Cela fait partie de mon histoire. J’ai de l’amour pour la France, mais j’ai fait un rêve. Les gens, en fin de compte, comprennent ma décision. On dit beaucoup de choses vraies et d’autres fausses sur ma signature. Je n’ai aucun problème à parler d’argent. Je voulais juste jouer ici, avec ce maillot, marquer des buts et que les gens crient mon nom. Le plus important, c’est d’être heureux. Je veux gagner des titres avec Madrid, marquer une époque. Je célébrais cela quand j’étais enfant, comme une façon de saluer, et c’est devenu mon propre souvenir. Humilité ? Cela vient de l’éducation, il faut être humble. J’essaie de mener une vie aussi normale que possible. Je veux donner l’impression d’être quelqu’un de normal. Ce n’était pas facile, mais j’avais de bonnes relations avec le président. Quand je lui ai annoncé que je restais à Paris, il était également de mon côté. Il était bon envers ma famille».

Ses relations familiales et sa vie privée

L’autre sujet sur toutes les bouches concernait sa famille. Avec une mère-agent médiatisée et un frère footballeur professionnel, Kylian Mbapppé a été invité à lever le voile sur sa relation avec ses proches : «je parle beaucoup avec ma famille, avec mon père ; nous partageons la même passion pour le football. Avec ma mère, je parle du côté plus humain. Dès mon plus jeune âge, je savais que je finirais ici ; je le voulais de tout mon cœur. J’étais un enfant normal, avec un rêve et du talent, mais j’ai fait des erreurs. Le plus important, c’était toujours le football. Les gens avaient une image très dure d’elle. Dans le monde du football, beaucoup de filles n’aiment pas. Ils ne voient pas ça comme une bonne chose. C’est faux, ce n’est pas mon agent, c’est ma mère. Elle ne veut que mon bien, et elle le fait aussi avec mon frère, mais il n’est pas célèbre. Je ne parle pas beaucoup de lui, mais quand les gens ne comprennent pas, il faut expliquer les choses. Ce que je fais bien et ce que je fais mal. C’est sa carrière ; il est à Lille maintenant et il s’amuse bien».

Il a poursuivi sur ses prises de position et sa gestion hors des terrains : «j’essaie d’avoir une vie aussi normale que possible, même si vous êtes célèbre. Je veux donner l’image d’un homme normal, même si je ne le suis pas sur le terrain en raison de mon jeu. Comme je l’ai dit, j’avais un talent, mais j’ai aussi eu la chance de rencontrer de bonnes personnes. Maintenant, je suis de l’autre côté, je dois m’occuper des enfants. Je fais tout ce que je peux, j’espère que l’association se développera pour aider le plus grand nombre d’enfants possible. Je ne parle pas beaucoup, je n’aime pas faire des interviews, mais il faut expliquer les choses parce que sinon les gens se font leur propre opinion. Parfois, je fais bien les choses, parfois non, parce que nous sommes humains. Si nous sommes tous parfaits, la vie n’est pas belle Parfois, dans mon pays, j’ai été critiqué pour m’être exprimé, mais avant d’être footballeur, je suis une personne normale qui est heureuse, triste, en colère et qui, en fin de compte, donne son avis avec ses valeurs parce qu’elle pense que c’est une bonne chose. Je n’ai pas peur de donner mon avis, mais je comprends que certains footballeurs ne veuillent pas le faire. Je n’ai aucun problème à parler aux gens s’ils pensent que j’ai tort, cela arrive dans la vie». L’Espagne ne cesse de découvrir et tomber amoureux de l’ancienne pépite de l’AS Monaco.