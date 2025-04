Un champion du monde 98 est totalement fan du PSG de Luis Enrique

«Le PSG est l’une des équipes les plus fortes en ce moment.» Ce sont les mots de l’ancien international français, Youri Djorkaeff. De passage à Paris cette semaine pour y présenter le nouveau trophée de la Coupe du Monde des clubs, le champion du monde 98 a accordé un entretien au Parisien. Il a notamment exprimé son admiration pour ce PSG new-look, qu’il voit aujourd’hui comme une équipe capable de renverser des montagnes.

«Cette saison est assez incroyable, au niveau du dynamisme, de la volonté, de la manière de jouer, de l’effervescence… Il y a beaucoup de choses positives pour les joueurs, le club, les supporters. Ça fait vraiment plaisir de voir évoluer le Paris SG avec cet état d’esprit, indique l’ancien joueur du PSG. Techniquement, c’est vraiment très fort, il y a des joueurs capables de renverser un match, de renverser des situations. Le PSG est l’une des équipes les plus fortes en ce moment. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est tous nos adversaires, en France et en Europe (…) Luis Enrique a une vision. On avait vu la saison dernière qu’il avait des idées très arrêtées sur sa manière de développer le jeu. Il avait commencé à mettre ça en place et, cette année, ça fonctionne très, très bien. Les joueurs sont mis en valeur. Il fallait faire une transition au PSG, elle n’était pas évidente, car ce n’est pas facile d’amortir les départs des trois meilleurs joueurs du monde quasiment coup sur coup (Neymar, Messi, Mbappé).» Il faudra confirmer dès mercredi contre Aston Villa, en quart de finale de C1.