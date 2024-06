Mercato PSG : Naples n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia sera-t-il un joueur du Paris Saint-Germain lors de la saison 2024-2025 ? Pour l’heure difficile de le dire même si un accord entre l’ailier géorgien et le club de la capitale française a d’ores et déjà été trouvé. Bien décidés à rester compétitif malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, les Rouge et Bleu ont, quoi qu’il en soit, décidé de miser sur le crack du Napoli, aujourd’hui âgé de 23 ans. Oui mais voilà, avant de rendre ce transfert officiel, la route est encore longue et les négociations font aujourd’hui rage.

Dans cette optique et selon nos dernières informations, Luis Campos, s’est d’ailleurs récemment rendu à Monaco pour discuter avec l’agent du natif de Tbilissi, auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues lors du dernier exercice. Au cours de cette entrevue, le conseiller sportif des champions de France en titre a ainsi assuré au représentant du Géorgien (29 sélections, 15 buts) que le PSG était prêt à offrir 120 millions d’euros aux Partenopei pour racheter les trois dernières années de contrat de l’ailier gauche. Suffisant pour convaincre les dirigeants napolitains ? Certainement pas.

Toujours d’après nos indiscrétions, le dernier 10e de Serie A ne compte, en effet, pas faire le moindre cadeau pour le transfuge du Dinamo Batumi, recruté contre un peu plus de 13 millions d’euros à l’été 2022. Déterminés à récupérer le maximum d’argent dans ce deal, le Napoli, compte à ce titre reproduire la même stratégie que celle effectuée avec Victor Osimhen. Ainsi et comme nous vous le révélions dernièrement, la formation italienne continue de pousser pour prolonger Kvaratskhelia. L’objectif est clair : ajouter une clause libératoire, valable immédiatement, à hauteur de 160 millions d’euros dans le contrat du joueur et ainsi se protéger sur le plan financier. Dans cette optique, les dirigeants de Naples poursuivre les négociations avec le clan de celui qui s’apprête à disputer l’Euro 2024.

À ce jour, la formation présidée par Aurelio De Laurentiis a d’ailleurs proposé à son protégé un salaire annuel de 5 millions d’euros net. Une somme jugée, cependant, insuffisante par le numéro 77 napolitain qui espère, au minimum, 6 millions d’euros (un montant se rapprochant des émoluments proposés par le PSG…). Parallèlement et pour accepter l’offre de prolongation du Napoli, Kvaratskhelia souhaiterait, de son côté, une clause libératoire de 130 millions d’euros. Vous l’aurez compris, pour espérer voir Khvicha Kvaratskhelia évoluer sous le maillot parisien dans les mois à venir, les planètes vont devoir s’aligner entre les différentes parties concernées et le PSG va, lui, être contraint de sortir le chéquier…