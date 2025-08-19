Les négociations entre la LFP et Canal+ capotent encore !

Depuis plusieurs mois, le dossier des droits TV agite le football français. Partenaire historique de la Ligue 1 depuis des années, Canal+ ne s’est pas positionné ces dernières semaines pour diffuser le championnat de France sur ses antennes. Des relations complexes avec LFP Média, le diffuseur officiel de cette saison, expliquent ce retrait de Canal+, qui n’héberge même pas un accès à la nouvelle chaîne de la Ligue 1 via MyCanal. Ce mardi, nous apprenons même que les dernières négociations entre la chaîne cryptée et la Ligue de football ont à nouveau capoté.

En effet, comme le rapporte L’Équipe, les négociations sont allées bon train lors des dix derniers jours mais aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux parties. Alors que les tractations se sont enlisées, le contentieux judiciaire entre Canal et la LFP a été dernièrement au cœur des négociations et a jeté un nouveau froid sur les discussions. Canal + était pourtant prêt à accueillir Ligue 1+ sur son bouquet d’un point de vue technique et une bande-annonce avait même été filmée. Finalement, les discussions sont à nouveau au point mort ce mardi. Reste à savoir si cela est définitif ou non.