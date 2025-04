PSG : Désiré Doué régale toujours Luis Enrique

C’était une fête annoncée. Samedi après-midi, sous un sublime soleil, le PSG recevait Angers avec la ferme intention de célébrer officiellement son titre de Champion de France. Pour cela, un match nul suffisait. Mais pour Luis Enrique, s’il fallait évidemment être très sérieux, il fallait aussi préparer la réception d’Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions mercredi. Pour l’occasion, le coach espagnol laissait notamment Barcola et Dembélé au repos. Mais pas de panique, le show offensif a été assuré par l’homme en forme de 2025 : Désiré Doué.

Le néo-international français, titulaire aux côtés de Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia, devait assurer l’animation offensive. Et comme à son habitude, il a montré de très belles choses techniquement. Déroutant dans le dribble, rapide, il a joué avec justesse et a été pendant longtemps le seul joueur capable d’allumer la flamme dans un début de rencontre assez terne. Dans un Parc des Princes beaucoup moins chaud que face à l’OM, Désiré Doué a su réveiller les supporters par des chevauchées qui rappelaient encore et toujours un certain Neymar.

Désiré Doué brille toujours

C’est au retour des vestiaires qu’il a été récompensé. Si son coéquipier Kvaratskhelia s’est montré maladroit, il ne l’a pas été au moment de délivrer un centre millimétré pour Doué qui a catapulté le ballon au fond des filets. Un sublime but qui l’a ensuite lancé un peu plus dans son match. Sur quelques autres situations, il a été impactant, mais toujours avec ce petit manque dans le dernier geste. Pas de quoi frustrer les supporters parisiens qui lui ont d’ailleurs réservé une très belle ovation au moment de sa sortie.

«J’ai été marqué par la maturité de l’équipe malgré sa jeunesse. Je suis très chanceux d’avoir à disposition des joueurs aussi flexibles, intelligents et généreux pour attaquer et défendre », expliquait Luis Enrique en conférence de presse. S’il a cité Kvara comme exemple, l’implication de Doué dans ce secteur de jeu était à saluer ce samedi. Ce mercredi face à Aston Villa, Doué pourrait bien jouer un rôle, à l’image de ce qu’il avait montré face à Liverpool.