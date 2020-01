C’est la dernière marche avant le Stade de France. L’Olympique Lyonnais et le LOSC s’affrontent ce soir en demi-finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue BKT. Le vainqueur affrontera celui du duel entre Reims et le PSG qui aura lieu mercredi soir. Pour les deux formations, c’est l’occasion de se rapprocher d’un trophée national, chose peu courante en ces années de domination parisienne. Elles ne galvauderont donc pas ce rendez-vous et devraient aligner leurs meilleurs éléments.

Commençons par l’OL. Dans les buts, Tatarusanu va poursuivre son parcours en Coupe de la Ligue, lui qui a joué les deux tours précédents. Il sera protégé par la charnière Marcelo-Denayer et les latéraux Marçal et Rafael. Au milieu, l’entraîneur Rudi Garcia devrait de nouveau privilégier la technique et aligner le trident Thiago Mendes-Caqueret-Aouar. De quoi ravir les supporters lyonnais, en attendant l’avènement de Rayan Cherki. Cherki, justement, si bon à Nantes le week-end dernier, devrait démarrer sur le banc de touche.

Le LOSC invaincu au Groupama Stadium

En attaque, c’est le trio Traoré-Dembélé-Terrier qui est annoncé. La recrue Karl Toko Ekambi ne sera pas qualifiée pour cette rencontre et ne pourra donc pas entrer en jeu. Côté lillois, Christophe Galtier va pouvoir compter sur son équipe type. Lui aussi fait tourner au but avec Jardim plutôt que Maignan. On devrait retrouver Celik à droite et Reinildo à gauche, Fonte et Gabriel dans l’axe. Au milieu le duo de récupérateurs André-Soumaré sera présent, avec Renato Sanches et Bamba sur les ailes. Devant, Ikoné épaulera Osimhen.

Le LOSC aura donc des arguments et il peut surtout s’appuyer sur un historique favorable au Groupama Stadium. Le club nordiste n’y a ainsi jamais perdu, enregistrant 3 victoires et 1 nul ! La dernière confrontation remonte au 3 décembre dernier, avec une courte victoire 1-0 grâce à un but d’Ikoné après une rencontre plutôt médiocre. L’OL parviendra-t-il à briser cette série ? Réponse ce soir à partir de 21h10 (match à suivre en direct sur notre live commenté).