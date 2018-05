Être l’un si ce n’est le meilleur buteur de son pays ne vous garantit pas une place pour la Coupe du Monde. En France, nous avons le cas Karim Benzema. En Argentine, c’est Mauro Icardi. A 25 ans, l’attaquant de l’Inter Milan sort d’une saison très réussie et ponctuée par 29 buts en 34 matches de Serie A et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Un bilan jugé insuffisant par le sélectionneur de l’Argentine Jorge Sampaoli qui a donc décidé de se passer de ses services pour la Coupe du Monde en Russie.

Une absence qui nous interpelle forcément, observateurs européens, même si l’absence du capocannoniere de Serie A en sélection depuis octobre 2017 constituait un gros indice. En Argentine, pas de surprise non plus. Il suffit d’ailleurs de jeter un coup d’œil aux Unes des différents quotidiens locaux pour s’apercevoir que si le sujet est évoqué, aucun n’a fait sa Une avec le Milanais. Et pour cause. « Par rapport à Icardi, c’était prévisible. Il n’a créé aucun lien avec le groupe. Même Sampaoli l’a dit. Il faisait référence à des questions footballistiques, mais il n’y a aucun doute sur le fait qu’il évoquait implicitement aussi l’aspect du groupe », nous a confié Sergio Luis Faletto, journaliste à La Capital. Icardi aurait donc été sacrifié au nom de l’intérêt collectif... Vraiment ? Pas tout à fait selon Claudio Mauri, journaliste à La Nacion

Sampaoli pense d’abord au bien-être de Messi

« Il (Sampaoli) n’a pas voulu prendre Icardi qui est un attaquant qu’il apprécie malgré tout et qui a fait une bonne saison. Mais il ne l’a pas pris, pour sélectionner les partenaires préférés de Messi que sont Agüero, qui revient tout juste de blessure, et Higuain, dont les derniers mois n’ont pas été fameux (1 but en 14 matches, toutes compétitions confondues). Messi n’a jamais dit à Sampaoli de ne pas prendre Icardi, mais le sélectionneur interprète ses affinités qui sont pour Higuain et Agüero. Sampaoli a déjà dit que sa priorité est que Messi se sente bien et bien accompagné. Voici la vraie raison ». Mais ce n’est pas tout.

Si l’opinion publique ne s’émeut pas non plus de l’absence d’Icardi, c’est aussi à cause d’une fameuse histoire de jupons. « Pour moi, il devrait être le 9 de la sélection. Il est l’un des meilleurs buteurs de la Serie A dans un Inter Milan peu fringant. C’est un leader indiscutable. En Argentine, les choses sont différentes. Il y a eu la fameuse histoire avec Maxi Lopez (Icardi a piqué la femme de son compatriote, ndlr) qui a fait que beaucoup de gens le détestent pour ça. C’est inexplicable, mais c’est comme ça », nous explique Pablo Casazza, journaliste à La Nacion.

Un cas difficile donc qui témoigne surtout de la gestion chaotique globale de la sélection argentine par Sampaoli. « Les listes génèrent toujours des polémiques, mais ce qui inquiète le plus chez Sampaoli c’est qu’il n’a toujours pas défini de style de jeu. Son cycle est préoccupant parce que pendant qu’il dit que la sélection est celle de Messi, il n’y a pas de notion d’équipe. C’est ce qui inquiète le plus : l’absence de leader parce que Messi est un crack, mais en termes de comportement, ce n’est pas un leader », estime Faletto. Une tendance qui fait l’unanimité. « Sampaoli n’a toujours pas fixé une équipe, définir un plan. Il a plus d’incertitudes que de certitudes. Il ne sait toujours pas son onze type », conclut Casazza. À moins d’un mois du coup d’envoi du Mondial, l’Argentine est loin de fanfaronner.