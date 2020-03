Les mouches sont-elles en train de changer d’âne ? Hier, l’Ajax Amsterdam a bouclé une sale semaine. Vainqueurs 2 buts à 1 de Getafe jeudi soir, les Lanciers ont tout de même dit adieu à la Ligue Europa dès les seizièmes de finale. Trois jours plus tard, toujours à la CruyjffArena, les hommes d’Erik ten Hag se sont inclinés 2-0 face à l’AZ Alkmaar. Une défaite qui a permis aux hommes d’Arne Slot de revenir à hauteur de leurs hôtes en championnat (53 points). Un choc profitable à l’AZ donc, mais aussi au jeune Myron Boadu.

En novembre dernier, nous vous avions dressé le portrait de cet attaquant prometteur âgé aujourd’hui de 19 ans. Avant ce choc comptant pour la 25e journée d’Eredivisie, les médias bataves avaient mis le curseur sur ce joueur pour qui la CruyffArena est un stade particulier. Un antre qui l’a vu inscrire son premier but avec les Oranje face à l’Estonie en novembre dernier pour sa première sélection. Déjà bourreau de l’Ajax au match aller (1-0), Boadu espérait donc trouver à nouveau le chemin des filets dans ce stade devant ses parents, qui n’habitent qu’à cinq minutes pied, mais cette fois avec le maillot de l’AZ.

Boadu a fait mal à l’Ajax cette saison

C’est chose faite puisqu’il a mis les siens sur orbite en ouvrant le score dès la 4e minute. Un beau clin d’oeil pour Boadu qui avait refusé de signer à l’Ajax à un plus jeune âge selon Sportnieuws. Une réalisation qui porte désormais son total à 14 buts marqués en championnat (en 23 matches). Marquer contre l’Ajax, de quoi lui redonner de la confiance (il n’avait plus marqué depuis le 31 janvier) et confirmer sa très nette progression par rapport à la saison dernière (8 apparitions, 3 buts). Mais surtout le remettre en course pour le titre de meilleur buteur d’Eredivisie (il pointe à une longueur de Cyriel Dessers de l’Heracles Almelo) et lui faire oublier son impuissance lors du duel perdu par l’AZ face au LASK Linz en 1/16e de finale de Ligue Europa (1-1, défaite 2-0 au retour).

« C’était nouveau pour moi de recevoir autant de critiques (après la rencontre de Coupe d’Europe). Je n’avais jamais vécu cela auparavant. Il est vrai que les choses se sont un peu moins passées. Parfois, cela peut sembler facile. Mais ce n’est pas le cas. Nous n’avions pas peur de l’Ajax, je veux faire beaucoup plus, j’ai des objectifs importants. À l’entraînement, j’ai senti que ça revenait. Nous avons montré de belles choses là-bas (face à l’Ajax). Je pense que nous aurions dû marquer trois fois avant la mi-temps », a-t-il déclaré à l’issue du match. Encore en phase d’apprentissage au plus haut niveau, Myron Boadu a su faire le dos rond pour retrouver le sens du but.