Après une saison plutôt moyenne du côté de la Real Sociedad où il était prêté par le Real Madrid, Theo Hernandez s’est envolé direction l’AC Milan. Il a effectivement signé un contrat de cinq ans avec le club lombard, qui a déboursé 20 millions d’euros pour se l’offrir.

« Je suis très heureux et ému de rejoindre un club historique comme Milan. J’arrive pour être au plus haut et gagner la Ligue des Champions avec l’équipe. J’espère pouvoir écrire l’histoire avec ce club », a lancé le latéral formé à l’Atlético de Madrid.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10