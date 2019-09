Du haut de ses 30 ans, Adel Taarabt est revenu au premier plan avec Benfica, où il est un joueur important. Mais ce que les plus jeunes ne savent peut-être pas, c’est que le Marocain était considéré comme un des joueurs les plus prometteurs de la planète football, et que tout lui monde lui prédisait un avenir brillant. Lui même l’a reconnu.

« Je n’aime pas dire ça de moi, mais je pense que si vous parlez à tous ceux qui m’ont vu jouer quand j’étais jeune, beaucoup vous diraient que je jouerais au Real Madrid ou au Barça un jour. Même Luka Modric m’a dit ça une fois. Mais ce n’est pas arrivé, pas à cause des autres, mais à cause de moi », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à FourFourTwo.

